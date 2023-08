Taiwan zaznamenal vo svojom okolí ďalšie manévre čínskej armády

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TCHAJ-PEJ - Desať čínskych vojenských lietadiel v stredu vletelo do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ), pričom sprevádzali päť čínskych bojových lodí zapojených do hliadok "bojovej pripravenosti". Uviedlo to taiwanské ministerstvo obrany, informujeme podľa správy agentúry Reuters.