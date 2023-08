Taiwanský viceprezident vycestuje do Paraguaja: Navštívi aj USA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lai je jedným z kandidátov v budúcoročných prezidentských voľbách na Taiwane, pripomenula AFP. Na ceste do Paraguaja by sa mal zastaviť v New Yorku a pri návrate z tejto juhoamerickej krajiny má navštíviť San Francisco. Taiwan a ani USA však podrobnosti o jeho ceste do USA neposkytli, píše Reuters.

Predstavitelia sa tešia na stretnutie s Laiom

V juhoamerickej krajine sa Lai 15. augusta zúčastní na inaugurácii nového paraguajského prezidenta Santiaga Peňu. "Čoskoro sa vydávam na cestu do (hlavného mesta Paraguaja) Asunción zúčastniť sa na inaugurácii (novozvoleného prezidenta Santiaga Peňu) a zaželať jemu i obyvateľom Paraguaja veľa šťastia," napísal Lai v sobotu na sociálnej sieti X - predtým známej ako Twitter. Vyjadril nadšenie v spojitosti so stretnutiami s "americkými priateľmi".

Laura Rosenbergerová z Amerického inštitútu na Taiwane (AIT) uviedla, že predstavitelia sa tešia na stretnutie s Laiom. AIT s hlavným sídlom v americkom štáte Virginia má zastúpenie i na Taiwane a de facto funguje ako americké veľvyslanectvo na tomto ostrove. Čína, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia i napriek tomu, že tento ostrov má nezávislú vládu, na diplomatickej úrovni odsudzuje stretnutia medzi taiwanskými a zahraničnými predstaviteľmi, pretože to považuje za vyjadrenie podpory nezávislosti Taiwanu.