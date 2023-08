Chaos v Chorvátsku! Obchody boli zatvorené dva dni, ľudia kupovali chlieb na čerpacích staniciach

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zákon o zákaze predaja potravín počas sviatkov a v nedeľu spôsobil v Chorvátsku medzi domácim obyvateľstvom doslova davovú psychózu. Ako informuje index.hr, vláda premiéra Andreja Plenkovića prijala túto novelu s vedomím, že prvý augustový víkend tohto roku budú obchody s potravinami zatvorené.

Zatvorené

Piaty august roku 2023 vyšiel na sobotu. Chorváti si ním pripomínajú vojnu za nezávislosť a v krajine bol vyhlásený štátny sviatok. Potraviny ste teda nekúpili. V nedeľu boli podľa zákona obchody s potravinami znovu zatvorené, avšak v iných prevádzkach bol predaj povolený. Najviac to využili čerpacie stanice.

V nedeľu 6. augusta mohli byť otvorené len predajne, ktoré využili jednu zo 16-tich nedieľ, kedy majú dovolené pracovať. Bola to však drvivá menšina. Ľudia po celej krajine si nemohli kúpiť dva dni chlieb ani základné potraviny. Platilo to samozrejme aj pre turistov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku v apartmánoch. Spomínaná menšina otvorených prevádzok mala počas tohto dňa obrovské tržby.

Aj dovolenkári

Ako prezradil nemenovaný čitateľ, na čerpacej stanici vo Vodiciach bola obrovská tlačenica. "Vodice patria medzi dovolenkové destinácie a včera (sobota) museli byť mimo prevádzky pekárne aj obchody. Tí, ktorí si prišli kúpiť na pumpu chlieb, už nebolo čo kupovať," povedal zhrozene s tým, že keď tam niekto prišiel okolo jedenástej, povedali mu, že pečivo je vypredané už asi dve hodiny. "Na tej čerpacej stanici bolo celý deň plno. Rad bol až pred pumpou," povedala ďalšia čitateľka.

Chorvátske združenie obchodu a logistiky (UTIL) dňa 25. júla vyzvalo vládu k novému dialógu o úprave práce v nedeľu s cieľom jej zmeny, ktorá by sa týkala všetkých pracovníkov, nielen tých v potravinovom sektore. Píše o tom Telegraf Biznis. "Nariadenie musí platiť rovnako pre všetkých pracujúcich v Chorvátsku. Až potom by to bolo spravodlivé a zlepšili by sa podmienky a kvalita práce počas nedieľ," upozornilo združenie vo vyhlásení.

Hrozí krach

Zákon nadobudol účinnosť začiatkom júla a UTIL uvádza, že už teraz sa objavili viditeľné problémy nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. "Straty sú obrovské, pretože export a import zatvorením v nedeľu stráca. Viacerým prevádzkam reálne hrozí krach, čo sa podpíše na zvýšenom počte nezamestnaných," upozorňuje UTIL na záver.