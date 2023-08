Neuveriteľná smrť dvojnásobnej matky: Nemala ani 40, otrávilo ju obrovské množstvo vody

Ashley Summersová sa otrávila vodou. (Zdroj: Facebook/Ashley Summers)

Zrazu bola veľmi smädná a cítila sa silne dehydrovaná. Matka dvoch detí Ashley Summersová z Indiany bola cez víkend 4. júla s rodinou na výlete pri jazere. Zobrala fľašu s vodou a napila sa. A vypila ďalšiu fľašu. A ešte jednu.

Údajne vypila celkovo štyri fľaše, asi dva litre za dvadsatť minút, uviedol neskôr jej brat. Rodina sa vrátila späť, no Ashley bola na tom horšie a horšie. Sťažovala sa na závraty a napokon skolabovala doma v garáži.

Nevyzerá to dobre

Diagnóza v nemocnici znela: Opuch mozgu! Jej brat uviedol: "Volala mi moja sestra Holly. Bola úplne zničená. Povedala: 'Ashley je v nemocnici. Má opuch mozgu, nevedia, čo to spôsobuje, nevedia, čo robiť, aby to kleslo. Nevyzerá to dobre." Lekári pre ňu už nič urobiť nemohli, pacientka už nenadobudla vedomie. Jej brat pre miestnu televíznu stanicu povedal: "Bol to pre nás všetkých šok, keď začali rozprávať o intoxikácii vodou. Ani sme nevedeli, že existuje."

Darovanie jej orgánov zachránilo päť životov

Toxikológ Blake Froberg z nemocnice, kde bola žena liečená, hovorí, že je to pomerne zriedkavá príčina smrti. "V tele máte priveľa vody a málo sodíka," opisuje následky nadmernej konzumácie vody. Ashley po smrti zachránila životy ďalším piatim ľuďom. Darovali jej srdce, pečeň, pľúca, obličky a časť kostnej drene.