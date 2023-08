Škandál v tuniskom hoteli: Turista zúri, vôbec nedostal to, za čo si zaplatil!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tunisko je obľúbená destinácia najmä pre jej piesočnaté pláže, teplé more, pamiatky a pekné počasie. Stáva sa však, že nie každý turista dostane to čo očakáva, alebo nie každý hotel spĺňa to, čo ponúka. To sa stalo aj poľskému turistovi, ktorý pre portál i.pl uviedol, že so svojou snúbenicou priletel do Tuniska so známou cestovnou kanceláriou do štvorhviezdičkového hotela. „To, čo sa tu deje, je dráma,“ hovorí. Prvé sklamanie prišlo po príchode na hotel. „Ubytovali sme sa, no nečakalo nás žiadne jedlo. To je väčšinou štandard, všetci sme prišli hladní. Chceli sme ísť rýchlo spať. Klimatizáciu sme zapli, ale mám dojem, že namiesto chladenia kúri,“ opisuje turista prvú noc. „Nedostali sme žiadnu obliečku na použitú perinu! Tak sme sa rozhodli, že budeme spať pod uterákmi.“

To však nebol koniec nepríjemným prekvapeniam, pokračovanie priniesla aj hotelová reštaurácia. „Bol som na mnohých miestach, ale nikde som nevidel taký neporiadok: špinavé handry pod stolom, špinavé podlahy, očividne vo vnútri lietajú vtáky,“ tvrdí turista. „Je tam strašné dusno. Nikde nie je klimatizácia, z čela mi kvapká pot na jedlo.“ Muž sa sťažoval cestovnej kancelárii, cítil sa byť podvedený. Očakával zmenu hotela. Za last minute zájazd na 12 dní zaplatil pár 4,5 tisíc zlotých (cca tisíc eur) na jedného. Spočiatku páru ponúkali zmenu hotela na lepší, ale za príplatok, čo nebolo pre nich prijateľné. Nakoniec po zverejnení prípadu v médiách, bolo 12 turistov inkriminovanej cestovnej kancelárie prevezených do iného hotela. Cestovná kancelária sa k celej veci nevyjadrila.