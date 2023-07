Horiacu nákladnú loď odtiahli na bezpečnejšie miesto: Požiar pravdepodobne spôsobili elektromobily

(Zdroj: TASR/Kustwacht Nederland/Coast Guard Netherlands via AP)

HAAG- Záchranári začali v nedeľu večer odťahovať horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami na bezpečnejšie dočasné miesto pri holandskom pobreží. Oznámilo to holandské ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo, informujeme podľa správ agentúr DPA a AFP.

Horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami sa počas riskantnej operácie podarilo presunúť na bezpečnejšie dočasné miesto pri holandskom pobreží, oznámilo v pondelok ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo v holandskom Haagu. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Takmer 200-metrovú loď odťahovali dva remorkéry smerom na východ už od nedele – do vzdialenosti približne 16 kilometrov od ostrovov Schiermonnikoog a Ameland. Transport horiacej nákladnej lode prebehol podľa úradov bez problémov a situácia je v súčasnosti stabilná.

Prepravu vykonali odborníci v oblasti záchranárstva a v sprievode lietadla pobrežnej stráže. Na operácii sa zúčastnilo aj špeciálne plavidlo určené na čistenie vody od ropy. Nákladná loď Fremantle Highway sa doteraz nachádzala severne od ostrova Terschelling. Išlo o riskantnú operáciu, keďže plavidlo naložené zhruba 3800 autami na palube ešte stále horí, pripomína DPA. Oheň však medzičasom výrazne zoslabol. Existovali však obavy, že v oceľových stenách sú praskliny, cez ktoré by mohol vytiecť olej. Pri poškodení alebo prevrátení lode existuje riziko znečistenia životného prostredia.

Nové miesto, kam loď prepravili, je podľa úradov bezpečnejšie a viac chránené pred vetrom. Freemantle Highway sa tak už nenachádza v blízkosti frekventovanej lodnej trasy a mala by tam zostať dovtedy, kým sa pre ňu nenájde prístav. Najprv je však potrebné uhasiť na jej palube požiar.

Existujú obavy, že by sa mohlo cestou rozpadnúť či prevrátiť, a to by mohlo zapríčiniť ekologickú katastrofu. Experti predtým pripravili plavidlo na odtiahnutie a uviedli, že boli podniknuté preventívne opatrenia proti úniku znečisťujúcich látok. Holandské ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo ubezpečilo, že stav lode sa neustále monitoruje. Loď je podľa rezortu stabilná a neporušená aj pod čiarou ponoru. Ministerstvo dodalo, že v pohotovosti - pre prípadný únik ropy - sú aj ďalšie holanské i nemecké plavidlá.

Loď sa nachádza na nebezpečnom mieste

Nákladná loď má byť odtiahnutá na bezpečnejšie dočasné miesto - ležiace 16 kilometrov severne od Schiermonnikoogu, kým sa pre ňu nenájde konečný prístav. Momentálne sa loď nachádza medzi dvoma veľmi frekventovanými námornými trasami, vedúcimi do a z Nemecka, čo je veľmi nebezpečné. Situácia je podľa DPA prirovnávaná k pomyselnému horiacemu kamiónu naloženému ropou stojacemu medzi dvoma diaľnicami. Rremorkéry sa plavia rýchlosťou približne 5,5 kilometrov za hodinu. Odtiahnutie lode by malo trvať 12 až 14 hodín, a to v závislosti od poveternostných podmienok, prílivu či dymu z horiacej lode.

Loď prevážala 3783 nových áut vrátane 498 elektromobilov, pričom pod panamskou vlajkou sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru. Požiar na nej vypukol v stredu skoro ráno, keď bola približne 30 kilometrov severne od ostrova Ameland. V dôsledku požiaru zahynul jeden člen posádky, ďalších 22 sa podarilo zachrániť. Príčina požiaru dosiaľ známa nie je. Vlastník lode, spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, však uviedol, že ho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobili elektromobily.