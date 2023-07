USA roky taja projekt skúmania UFO! Bývalý spravodajca prehovoril pred Senátom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V scénach pripomínajúcich sci-fi film, americký Kongres usporiadal verejné vypočutie o tvrdeniach, že vláda zakrýva svoje znalosti o UFO s troma svedkami, vrátane Davida Gruscha. Ten ešte minulý mesiac povedal, že USA vlastní „neporušené a čiastočne nedotknuté“ mimozemské vozidlá. Americká armáda tvrdí, že sa aktívne snaží vyšetriť malý počet pozorovaní, pre ktoré neexistuje jasné vysvetlenie. Počas vypočutia sa objavili dojmy, že niekde v americkej vláde existuje krytie.

Utajený program funguje desaťročia

Bývalý vojak David Grusch, ktorý pôsobil ako rozviedčik, bol súčasťou štúdie UAP (pracovná skupina pre neidentifikovateľné anomálne javy) vypovedal, že bol počas svojich oficiálnych aktivít informovaný o programe, ktorý funguje desaťročia a jeho cieľom je zabezpečovať havarované UAP a vyrábať ich repliky. Sám však k týmto operáciám nemal prístup a žiadne mimozemské stroje nevidel, no tvrdí, že ho 40 svedkov uistilo, že existujú. Na otázku, či USA majú informácie o mimozemskom živote, odpovedal, že vláda pravdepodobne pozoruje "nepozemské" aktivity už od 30. rokov minulého storočia.

Verejne s týmito tvrdeniami Grusch vystúpil pred pár týždňami, no dôkazy pre jeho výpovede nie sú k dispozícii. Niektoré jeho výroky však vyvolávajú skeptické reakcie, napríklad keď v televíznom rozhovore uviedol, že utajované UFO môžu pochádzať z "dodatočných dimenzií". Tiež napríklad povedal, že mnohé javy, ktoré americká armáda pozoruje, sú veľké "ako futbalové ihrisko".

Pentagon všetko popiera

Pentagon popiera Gruschove tvrdenia o utajovaní. Hovorkyňa ministerstva obrany Sue Goughová vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovatelia neobjavili žiadne overiteľné informácie, ktoré by potvrdili tvrdenia, že v minulosti alebo v súčasnosti existujú nejaké programy týkajúce sa vlastnenia alebo reverzného inžinierstva mimozemských materiálov. Grusch hovorí, že sa po svojom odhalení stal vládnym informátorom a čelil odvete za to, že sa prihlásil. V súvislosti s odvetnou taktikou odmietol byť konkrétnejší s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. "Bolo to veľmi brutálne a veľmi nešťastné, niektoré taktiky, ktoré použili, mi ublížili profesionálne aj osobne," povedal.

Téme UAP však americké inštitúcie venujú čoraz väčšiu pozornosť. Kongres vlani v tejto veci usporiadal prvé vypočutie po viac ako 50 rokoch, pri ktorom armádni predstavitelia uviedli, že evidujú stovky incidentov so záhadnými lietajúcimi objektmi. Americkí činitelia o výskume týchto javov hovoria ako o otázke národnej bezpečnosti, vzhľadom na obavy, že pozorované úkazy môžu byť napojené na súpera Washingtonu. Americký Senát aktuálne prerokúva opatrenia, ktoré by vládu donútilo, aby po desaťročiach mlčania zverejnila záznamy týkajúce sa pozorovania UFO. Návrh požaduje, aby americký národný archív zbieral informácie a záznamy o UFO od všetkých „relevantných vládnych úradov“, následne by sa zverejňovali, ak by kontrolná komisia u konkrétnych z nich jasne nezdôvodnila, prečo majú zostať utajené.