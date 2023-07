Baľte si kufre, z našich susedov sa možno už onedlho stane finančný gigant! V zemi našli ukrytý miliardový poklad!

(Zdroj: Getty Images)

PRAHA – Z našich susedov sa možno už onedlho stane jeden z najprosperujúcejších štátov na svete. Kľúč pre ekonomický rast našli ukrytý v zemi. K extrémnemu ekonomickému rastu by im mal pomôcť objav nového náleziska vzácneho lítia, ktoré plánujú využiť pre strategický projekt výstavby továrne na lítiové batérie do elektromobilov. Rastúci trend na trhu s autami by im v tom mohol výrazne dopomôcť.