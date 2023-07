Dovolenkári v úplnom šoku: Panika na palube, krúpy veľké ako skaly zdevastovali lietadlo, zázrak, že vôbec pristálo

Delta Airlines (Zdroj: SITA)

MILÁNO – Prudké krupobitie vážne poškodilo lietadlo na ceste z milánskeho letiska Malpensa do New Yorku, čo prinútilo pilotov núdzovo pristáť na rímskom letisku Fiumicino. Lietadlo spoločnosti Delta Airlines utrpelo poškodenie predného kužeľa, turbíny motora a krídla na niektorých miestach už bezprostredne po štarte.

Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Americká letecká spoločnosť uviedla, že let pristál bezpečne a cestujúci vystúpili obvyklým spôsobom. Lietadlo utrpelo počas nepriaznivého počasia poškodenie, ktoré v súčasnosti preveruje tím údržby spoločnosti. Podľa zverejnených fotografií vidieť, že ide o mimoriadne poškodenie, núdzový manéver zvládli piloti na výbornú, uvádza Leggo.it.

Lietadlo Boeing 767-300 vzlietlo z letiska o 12.29, no krátko nato ho zasiahlo prudké krupobitie, ktoré sa v tejto oblasti nečakane vyskytlo. V tom momente sa piloti pokúsili vrátiť, ale zlé počasie a poryvy vetra by spôsobili, že manéver by bol ešte riskantnejší, preto sa rozhodli pre Rím.

Takéto krúpy ste ešte nevideli

To, ako bolo poškodené lietadlo, dáva zmysel po tom, čo sa na verejnosť dostali fotografie neuveriteľne, až giganticky veľkých krúp z Talianska. Na Slovensku ich na sociálnej sieti zdieľala stránka Meteo východ.