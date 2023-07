Pre nehodu v čističke odpadových vôd a únik splaškov zatvorili pláže v Lotyšsku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RIGA - Nehoda v čističke odpadových vôd na západe Lotyšska spôsobila, že do Baltského mora uniklo veľké množstvo nespracovaného odpadu, čo viedlo k zatvoreniu miestnych pláží a zákazu kúpania. Informujeme o tom podľa správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na pondelňajšie vyhlásenia miestnych úradov.

Po nedeľňajšom zrútení jedného z múrov čističky v pobrežnom meste Liepaja so 70.000 obyvateľmi došlo k úniku prinajmenšom 1250 ton odpadu obsahujúceho sírny kal. "Nevieme, kedy sa nám podarí opraviť pokazené nádrže na kal, takže odporúčam všetkým obyvateľom Liepaje, aby menej splachovali záchody, keďže teraz sa všetky splašky vypúšťajú do otvoreného mora," povedal starosta tohto mesta Gunars Ansinš.

Zákaz plávania a kúpania v Baltskom mori

Lotyšské úrady nariadili zatvorenie všetkých pláží - od hraníc s Litvou ležiacich južne od Liepaje až po obec Pavilosta ležiacu približne 40 kilometrov severne od zmieneného mesta. Zakázali tiež plávanie a kúpanie v Baltskom mori. Starosta Ansinš však zdôraznil, že zdravie občanov nijako ohrozené nie je. "Robíme všetko pre to, aby sme čo najskôr zastavili vypúšťanie odpadu do Baltského mora," uviedol s tým, že kvalita vody v mori je monitorovaná. Nehodu vyšetruje úrad na ochranu životného prostredia tvrdiaci, že do mora sa naďalej vypúšťa približne 400 ton tekutého odpadu za hodinu.