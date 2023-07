Zomrel pri záchrane iných, hasiči privolaní k požiaru nikdy nedorazili: Zdeňkovi (†33) sa stala osudnou tragická nehoda

archívne video

„Pri ceste k zásahu došlo k tragickej dopravnej nehode hasičskej cisterny. Traja príslušníci utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie, a bohužiaľ aj jedno smrteľné zranenie,“ uviedla hovorkyňa českých hasičov Martina Götzová na hasičskom webe.

„Hasičská rodina stratila jedného zo svojich členov, kolegu, ale predovšetkým kamaráta. Je mi to nesmierne ľúto. Služobným sľubom sme sa zaviazali nasadiť pre ochranu tejto zeme (Českej republiky) a jej obyvateľov aj vlastnými životmi. Denne zasahujeme pri desiatkach nebezpečných udalostí a berieme to ako samozrejmosť. S takýmto rizikom nastupujú hasiči do práce každý deň. Napriek tomu je to pre nás všetkých veľká rana. Všetkým kolegom, a predovšetkým aj rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru ČR Vladimír Vlček.

Dopravnú nehodu neprežil len 33-ročný podpraporčík Zdeněk Hejduk, ktorý sa k hasičskému zboru pridal ešte v máji 2016. „Hlboko súcitím s rodinou nášho príslušníka a vyjadrujem im týmto úprimnú sústrasť. Zdeňka som poznal osobne ako sympatického, vždy usmievavého a dobre naladeného človeka, ktorý bol vždy pripravený pomôcť tam, kde to bolo potrebné. Bohužiaľ už Zdeněk túto pomoc nikomu neposkytne,“ doplnil Miloš Hladík, námestník riaditeľa HZZ Stredočeského kraja.

To, prečo k nehode došlo a aká bola jej príčina budú preverovať kriminalisti z územného odboru Kolín, uviedli český hasiči na svojom webe.