Španielsko vydalo do USA bývalého šéfa venezuelskej tajnej služby

MADRID/NEW YORK - Španielsko v stredu vydalo bývalého šéfa venezuelskej tajnej služby Huga Armanda Carvajala do Spojených štátov, kde je stíhaný za obchodovanie s drogami. Agentúre AP to potvrdila úradníčka španielskeho Národného súdu, ktorá chcela ostať v anonymite.

Carvajal už Španielsko údajne opustil. Jeho americký právnik Zachary Margulis-Ohnuma informoval, že do New Yorku pricestuje ešte v stredu. Americká prokuratúra Carvajala podozrieva, že v roku 2006 využil svoje postavenie na koordináciu pašovania asi 5600 kilogramov kokaínu z Venezuely do Mexika. Kokaín bol vraj určený pre americký trh. Americké ministerstvo financií sa domnieva, že pomáhal aj ľavicovým povstalcom z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC). Bývalý šéf venezuelskej tajnej služby opakovane poprel väzby na obchodníkov s drogami alebo FARC.

Žiadosť o vydanie bola podľa súdu politicky motivovaná

Carvajal, známy aj pod prezývkou El Pollo (Kura), by mohol podľa agentúry AFP mať tiež potenciálne usvedčujúce dôkazy voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Carvajala odvolal Maduro po tom, ako v roku 2016 podporil lídra opozície Juana Guaidóa ako úradujúceho prezidenta Venezuely.

Následne odišiel z Venezuely do Španielska, kde bol prvýkrát zatknutý v apríli 2019. Súd však neskôr nariadil jeho prepustenie s tým, že žiadosť USA o jeho vydanie bola "politicky motivovaná". Tento verdikt súd neskôr zrušil, avšak Carvajal bol v tom čase už na úteku. Znovu bol zatknutý v Madride v septembri 2019. Polícia uviedla, že sa celý čas zdržiaval v Španielsku, pričom často menil bydlisko a podstúpil aj plastickú operáciu, aby ho nebolo možné identifikovať. Carvajal svoje vydanie odďaľoval prostredníctvom odvolaní, v stredu ich však súd v Španielsku definitívne zamietol.