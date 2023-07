Severná Kórea zrejme odpálila balistickú raketu do Japonského mora

SOUL - Severná Kórea odpálila v stredu ráno miestneho času (dnes večer SELČ) balistickú raketu do Japonského mora. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejskú armádu.

O možnej balistickej rakete podľa agentúry Kjódó hovoria aj japonské úrady, odpálenie pravdepodobnej balistickej strely z KĽDR potvrdil úrad japonského premiéra.

archívne video Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa výstavby 10 000 bytov

Podrobnosti o odpaloch nie sú známe. Obe strely už zjavne dopadli do mora, uviedla japonská pobrežná stráž s odvolaním sa na ministerstvo obrany. Japonská verejnoprávna televízia NHK uviedla, že rakety dopadli do mora mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejskú armádu zatiaľ informovala o jednej balistickej strele, ktorá dopadla do Japonského mora.

Minulý týždeň pritom Pchongjang testoval medzikontinentálnu balistickú strelu. Išlo o doteraz najdlhšie trvajúci let rakety odpálenej z komunistickej krajiny. Severokórejské testy rakiet sa odohrávajú v čase zvýšeného napätia medzi oboma Kóreami, na čo Soul a Washington reagovali ďalším posilnením obrannej spolupráce v oblasti.