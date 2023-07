Hororový zážitok českej dovolenkárky v tureckej Alanyi: Masáž v štvorhviezdičkovom hoteli sa zmenila na peklo

archívne video

Stalo sa to v deň odchodu z dovolenky. Rozhodla sa dopriať si príjemnú masáž, ktorá zavŕši krásny pobyt plný relaxu. Predpokladala, že v štvorhviezdičkovom hoteli môže očakávať len tie najlepšie služby. Bohužiaľ, veľmi rýchlo sa presvedčila, že nie všetko je také dokonalé, píše CNN Prima News. „Zhruba pätnásť až dvadsať minút ma masíroval. Vyzeralo to, že je všetko v poriadku. Potom mi začal masírovať nohy a po veľmi krátkom čase ma začal obchytkávať na intímnych partiách, strčil mi prsty do vagíny,“ uviedla zhrozená žena. Neskôr si dovolil ešte viac. „Držal ma za ruku a za stehno, nechcel ma pustiť z lehátka. Snažila som sa zakričať, že zavolám políciu. Vo chvíli, keď som povedala slovo polícia, sa zrejme zľakol a pustil ma,“ opísala ďalej. Keby to nezabralo, ktovie ako by masáž skončila.

Prevádzkovateľ rezortu začal po oznámení konania sexuálneho agresora jednať. „Nepatrí to nám, je to spa, ktoré funguje samostatne. Prenajímame ho. Dva dni po incidente sme spa centrum zavreli a všetkých vyhodili. Teraz je tam nový prevádzkovateľ,“ tvrdí manažér hotela, v ktorom k incidentu prišlo, Sadik Ucar. Tvrdo zareagovala aj cestovná kancelária, ktoré mala hotel v ponuke. „Rozhodli sme sa hotel stiahnuť z ponuky. Reklamácia celého zájazdu je v agende usporiadateľskej cestovnej kancelárie. My v tomto skutočne nemôžeme pomôcť. Ale nemecká cestovná kancelária to rieši,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

Galéria fotiek () Zdroj: gettyimages.com

Masér bol údajne iránskeho pôvodu a v súčasnosti by sa mal nachádzať v tureckej väzbe.