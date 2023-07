Strašná nehoda si vyžiadala štyri životy: VIDEO šialenej jazdy, pri ktorom tuhne krv v žilách! Trvalo to pár sekúnd

Odvážna nočná jazda autom v Krakove je zaznamenaná na priemyselnej kamere. Pár desivých sekúnd si vyžiadalo štyri ľudské životy. Nikto z posádky nemal šancu, všetci mladí muži vo veku od 20 do 24 rokov zomreli na mieste. Obeťou tragédie sa takmer stal aj ďalší muž, ktorý sa rozhodol v nesprávnej chvíli prejsť cez ulicu, píše wirtualnapolska. V poslednej chvíli však uskočil a tým si zachránil život. Zo žltého auta zostal len šrot.

Cesta bola prázdna

Hlásenie o osobnom aute, ktoré zišlo na nábrežie od mosta Dębnicki prijala polícia v noci z piatka na sobotu po tretej hodine. Vtedy ešte nikto netušil, že šialená jazda sa blíži k tragickému finále. Netrvalo dlho a záchranári, policajti a hasiči sa už iba prizerali autu prevrátenému na strechu, v ktorom vyhasli životy štyroch mladých mužov. Hasiči ich pomocou hydraulického náradia vyslobodili, no aj napriek pokusom o resuscitáciu mohli záchranári iba skonštatovať smrť. Mesto Wieliczka, z ktorej všetci štyria pochádzali, sa zahalilo do smútku, takú tragédiu nepamätajú. Vodičovi bola odobratá krv na vyšetrenie, aby zistili, či bol v čase jazdy triezvy.

Cztery ofiary śmiertelne nocnego wypadku w Krakowie Dziś około 3 w nocy w Krakowie doszło do tragicznego w skutkach... Posted by Małopolska Policja on Saturday, July 15, 2023

Polícia podľa záznamov zistila, že cesta bola úplne prázdna a žlté auto so štyrmi mužmi sa po nej rútilo šialenou rýchlosťou. V istom momente vošiel do vozovky muž a vtedy vodič uháňajúceho voza úplne stratil nad riadením kontrolu. Našťastie, chodec stihol v poslednej chvíli uskočiť. Auto narazilo do semafora a potom zišlo po schodoch vedúcich na nábrežie. Tam sa začalo prevracať, aby svoju jazdu ukončilo nárazom do steny na promenáde.

Na záchrannej akcii sa zúčastnilo 20 hasičov. Polícia spolu s prokuratúrou všetky okolnosti tragickej udalosti objasňuje.