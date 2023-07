Zúfalé pátrania po dvojročnom chlapcovi: Vytratil sa z oslavy, zmizol bez stopy priamo z domu prarodičov

Prípad nezvestného dieťaťa sleduje nielen celé Francúzsko. V provensálskej dedine Le Haut Vernet sa počas minulého víkendu stratil 2,5 ročný Émile. Štátny zástupca Rémy Avon, ktorý dohliada na záchrannú akciu, v televíznej stanici BFM TV prehlásil, že pátracie akcie v teréne už zastavili.

Podľa francúzskeho Le Parisien polícia prehľadávala širokú oblasť okolo dediny, no bezúspešne. “Vyšetrovanie bude prebiehať aj naďalej, no už len zhromažďovaním a analyzovaním informácií”, uviedol štátny zástupca.

🔴 Une cinquantaine de gendarmes effectuent un ultime quadrillage ce jeudi matin à la recherche d’Émile, 2 ans https://t.co/tHMbUz69Vc — Le Parisien (@le_Parisien) July 13, 2023

Starosta obce Le Haut Vernet François Balique je “z prípadu zdesený”. Prípad strateného chlapca je mu o to bližší, že jeho rodinu pozná už desiatky rokov, do obce chodievali na prázdniny pravidelne. Malý Émile sa stratil z domu prarodičov vo chvíli, keď sa u nich konala rodinná oslava, na ktorej sa zúčastnilo asi desať ľudí. Všetci dúfajú v zázrak, no po 48 hodinách neúspešného pátrania a vonkajších teplotách nad 35 stupňov Celzia je podľa polície šanca, že chlapca nájdu, už mizivá.