Vo vysokorýchlostnom vlaku sa strieľalo: Výtržník napadol policajta

Vlak smeroval z mesta Annecy do metropoly Paríž. V plnej rýchlosti sa jeden z pasažierov pokúšal kladivom rozbiť okno vozňa. Železničný personál privolal na pomoc policajta v civile, ktorý sa nachádzal vo vlaku, uviedla prokuratúra v meste Chalon-sur-Saône. Keď sa policajt so zbraňou v ruke priblížil k výtržníkovi, muž sa na neho vrhol, píše DPA. Útočníkovi sa počas zápasu podarilo zmocniť sa služobnej pištole, ale policajt mu strhol ruku nadol a výstrel zasiahol len podlahu. Spolu s cestujúcimi sa policajtovi napokon podarilo výtržníka premôcť. Muža na najbližšej stanici odovzdali do rúk miestnej polície, ktorá ho zadržala. Pri prehliadke našli u neho aj nôž.

Policajtovi, ktorý v čase incidentu nebol v službe, sa za odvážny zásah poďakoval francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Na základe vlani prijatého zákona môžu francúzski policajti cestovať vlakmi zadarmo, ak majú pri sebe služobnú zbraň, v takomto prípade sa však musia vopred hlásiť vlakvedúcemu. Toto opatrenie má prispieť k posilneniu bezpečnosti na železniciach. Túto možnosť využil aj policajt, ktorý vo štvrtok zasiahol voči výtržníkovi, a vopred o svojej prítomnosti upovedomil slúžiaci vlakový personál.