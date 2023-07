Česká a slovenská polícia má zatiaľ nelegálnu migráciu pod kontrolou

Galéria fotiek (1) Na snímke slovenský minister vnútra Ivan Šimko (vpravo) a jeho český rezortný partner Vít Rakušan

Zdroj: TASR/MV SR

PRAHA - Česká a slovenská polícia spolupracujú na riešení problému s nelegálnou migráciou, situáciu majú zatiaľ pod kontrolou. Česko preto nemusí pristupovať k riešeniu, akým bolo vlani uzavretie hraníc so Slovenskom a opätovné zavedenie kontrol. Vo štvrtok to po stretnutí so slovenským ministrom vnútra Ivanom Šimkom vyhlásil jeho český rezortný partner Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.