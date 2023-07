Predseda Kaczyński sa stal terčom posmechu celého Poľska: Malo to byť milé gesto, no stal sa trapas!

VARŠAVA - Trapas, na ktorý predseda strany Právo a spravodlivosť Jarosław Kaczyński tak skoro nezabudne. Na obvyklom stretnutí s občanmi chcel voči istej žene urobiť klasické gesto gentlemana, no celý pokus vypálil tak nešťastne, že nastal obrovský trapas, na ktorom sa baví celý poľský internet.

Poľsko na sociálnych sieťach doslova zaplavilo video predsedu silnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslawa Kaczyńského, ktorý sa na jednoduchom stretnutí s občanmi dokonale strápnil. Istej dáme chcel na znak úcty pobozkať ruku, no namiesto toho ústami trafil svoju vlastnú ruku. Čo však bolo horšie, je fakt, že celý incident je detailne nasnímaný na mobilný telefón servera naTemat.

VIDEO s trapasom Kaczyńského, ktoré valcuje poľský internet:

Kaczyński len nervózne odišiel spred záberu

Všetko sa stalo v pondelok poobede, kedy sa fanúšikovia Jaroslawa Kaczyńského stretli priamo s ním v obci. S jednou "fanynkou" sa Kaczyński pokúsil zblížiť aj týmto spôsobom (nerobil to prvýkrát), no teraz sa to nepodarilo.

Na videu je vidieť, ako sa predsedovi strany podarilo si pobozkať svoju vlastnú ruku. Na stretnutí s občanmi bol aj premiér Mateusz Morawiecki, ktorému sa však podobný trapas nestal a bez podobného incidentu vyšli aj ostatní členovia strany Právo a spravodlivosť.