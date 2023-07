Dráma v Sofii: Zelenskyj strápnil bulharského prezidenta, ten potom vyhodil novinárov

archívne video

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok 6. júla stretol počas svojej oficiálnej návštevy Bulharska s tamojším prezidentom Rumenom Radevom, ktorý je známy svojimi proruskými názormi. Stretnutie s bývalým šéfom bulharských vzdušných síl a nie veľkého obľúbenca NATO, však dopadlo ešte horšie, ako sa očakávalo. Informuje o tom Politico.

Zelenskyj vystúpil proti kritike Radeva, ktorý tvrdil, že vyzbrojovanie Ukrajiny k ničomu nevedie. Ten bol reakciou svojho hosťa zaskočený a sám nevedel, ako reagovať, preto požiadal médiá, aby opustili rokovaciu miestnosť. Stretnutie sa konalo v prezidentskom paláci v Sofii. Za dreveným stolom sa Radeva vyjadril, že "neexistuje žiadne vojenské riešenie a stále viac a viac zbraní to nevyrieši."

Reakcia ukrajinského prezidenta bola nasledovná: "Nedajbože, aby vás stretla nejaká tragédia a vy by ste boli na mojom mieste. A ak by vám nepomohli ľudia, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty, čo by ste urobili? Povedali by ste 'Putin, nech sa páči, vezmite si bulharské územie?'"

Zelenskyj pokračoval s dávkou irónie. "Nie, som presvedčený, že vy ako skutočný prezident by ste nepripustili kompromis s vašou nezávislosťou. Máte úplné právo nepodporovať Ukrajinu, ale bol by som rád, keby ste pochopili moju situáciu," dodal prezident Ukrajiny, na čo Radeva reagoval častým pozeraním do svojho papiera s poznámkami.

Ukrajinský prezident sa chcel v Bulharsku stretnúť najmä so zástupcami vlády premiéra Nikolaja Denkova, ktorí zastávajú názory NATO a sú proeurópski. Denko verejne podporuje vývoz zbraní na Ukrajinu a tiež skúma spôsoby predaja civilných jadrových zariadení.

Bojuje aj za Bulharsko

Zelenskyj kritizoval Radeva za to, že inváziu Moskvy do značnej miery opísal ako konflikt a nie ako vojnu a odmietol aj jeho diplomatické riešenie. "To Kremeľ spustil na Ukrajine vyhladzovaciu vojnu. Vláda v Sofii robí dobre, keď podporuje dodávky zbraní do Ukrajiny. Vaše zásoby munície nie sú dostačujúce. Nemáte zlú armádu, ale na boj proti 160 miliónom ruských vojakov, je to málo. Preto je dobré nás podporovať, aby k vám vojna nikdy neprišla," vysvetlil s tým, že Bulharsko nemôže podporovať Rusko, pretože to sa snaží zničiť NATO aj Európsku úniu. Po týchto slovách Radev vyzval médiá, aby opustili miestnosť.