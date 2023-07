Chorvátska ulica hrôzy! Zavedie vás sem takmer každá navigácia, domáci sa boja o svoje životy: Radšej sa jej vyhnite

archívne video

Takmer každý turista sa podľa GPS navigácie v trogire skôr či neskôr ocitol na ulici, ktorú by mali problém prejsť aj profesionálny jazdci Rally. Pokiaľ sa pred vami zjaví Put Balana, radšej zaraďte spiatočku a snažte sa nájsť inú cestu. V opačnom prípade je takmer isté, že váš prechod sa skončí nehodou, v horšom prípade tragédiou.

Ulica Put Balana v Trogire má totiž jednu veľkú nevýhodu, informuje Slobodna Dalmacija. I keď jej asfaltový povrch je lepší, ako vo viacerých slovenských mestách, je široká necelé dva metre. Domáci si už zvykli, že prejsť 450 metrov dlhú cestu hrôzy je namáhavejšie, ako akákoľvek iná mestská komunikácia. Niečo ako chodník by ste tu hľadali márne, takže pre chodcov je to obzvlášť nebezpečné.

Úzka, ale rušná

Obyvatelia Trogiru ju prezývajú "Ulica obetí GPS". Pokiaľ sa odohrá v Trogire doprvná nehoda, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o tento úsek. Nemusí ísť o zrážku áut alebo zrazenie chodca. Častokrát tu vozidlá doslova uviaznu. Ide pritom o jednu z najrušnejších ulíc v meste. Každý deň sa tu premávajú desiatky motoriek a skútrov. Dopravné značenie však hovorí jasne, že prechod je povolený len pre rezidentov. Keďže nejde o jednosmerku, tabuľa so zákazom prejazdu je na obidvoch koncoch ulice. Väčšine domácim to však očividne nič nehovorí.

Strach na dennej báze

"Najhoršie je to ráno v nočných hodinách. V lete od 8:30 do 11:00 a potom od 18:00 do polnoci tu prejde v priemere každú minútu jedna motorka alebo skúter. Problém je, že majitelia bytov idú priamo z domu na ulicu, nemajú tu žiadne predzáhradky. Je to veľmi nebezpečné, najmä pre deti," informuje Mario Juranovič, člen Mestského úradu ostrova Čiovo. Okrem toho predostrel, že situáciu už dávnejšie ohlásil na polícii v Trogire, no do dnešného dňa sa s tým nič nespravilo.

Obyvatelia na znak protestu dokonca už aj zablokovali ulicu, no spôsobilo im to ešte väčšie problémy. Petíciu podpísali už v roku 2016. Žiadali, aby aspoň dvakrát do týždňa regulovala premávku na ich ulici polícia. "Nič nepomohlo. Za obývačkou máme doslova rally trať. Bojíme sa a naše deti sú vystrašené. Každý rokom je to horšie. Raz sa tu zrazili štyri motorky, no nikto z nich nevolal políciu. Tu sú takéto nehody na dennej báze. Najhoršie je, keď tadeto letia bicykle, skútre a motorky", priblížila Nina Gruićová, jedna z obyvateliek ulice Put Balana.

Prišli s riešením

Pred dvomi rokmi odoslali obyvatelia Put Balana na magistrát mesta dopis, v ktorom prosili o riešenie situácie. Prišli dokonca aj s návrhom. V hornej časti ulice by sa mala vybudovať rampa na senzor a prechádzať by ňou mohli len nájomníci a majitelia bytov. Starosta však odpovedal, že nie je jasné, aká je vôľa občanov.

V júni tohto roku prijala policajná stanica Trogir celkovo 3 oznámenia o prejazde vozidiel na Puta Balana v Trogire, a to aj napriek viditeľnému zákazu vyznačenému dopravným značením. "V súčasnej dobe by mala byť ulica Put Balana pod kontrolou polície, ktorá na miesto vyslala hliadky. Muži zákona by tu mali byť počas celej dovolenkovej sezóny," informuje polícia v Trogire.