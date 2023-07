Podozrivý zo streľby na moldavskom letisku zomrel vo vyšetrovacej väzbe

K streľbe na letisku v moldavskom hlavnom meste došlo v piatok po tom, čo úrady nepovolili 43-ročnému Rustamovi Asurovovi z Tadžikistanu vstup do krajiny. Príslušníci bezpečnostnej služby sa muža po zamietnutí vstupu do krajiny snažili odviesť nabok, no ten jednému z nich vzal pištoľ a začal strieľať. Krátky čas tiež držal rukojemníkov, no napokon ho zneškodnila špeciálna jednotka. Asurov pri zásahu utrpel desať strelných rán, ktorým v pondelok vo vyšetrovacej väzbe podľahol.

Obete posmrtne vyznamenali

Moldavská prezidentka Maia Sanduová ešte v piatok oznámila, že o život prišiel jeden z pohraničníkov a zamestnanec bezpečnostnej služby letiska. Obete posmrtne vyznamenali. Na utorok vyhlásili v Moldavsku deň štátneho smútku. Vyšetrovatelia zistili, že Asurov bol zapletený do nedávneho únosu bankového úradníka v Tadžikistane. Už predtým bol odsúdený na 13 rokov väzenia za účasť na ozbrojenej lúpeži v zmenárni z roku 2012, keď si v športovej taške odniesol takmer 100.000 dolárov. Na slobodu ho prepustili v roku 2019 v rámci prezidentskej amnestie. Moldavská generálna prokuratúra začala oficiálne vyšetrovanie "zlyhania a nedostatočného plnenia si povinností osôb zodpovedných za bezpečnosť letiska".