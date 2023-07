Slovenská republika má silný záujem na normálnych vzťahoch s Maďarskom

Galéria fotiek (2) Péter Szijjártó a Miroslav Wlachovský

Zdroj: TASR

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Slovenská republika má silný záujem na normálnych, pokojných vzťahoch s Maďarskom, s pozitívnou agendou nasmerovanou do budúcnosti, a nie vracajúcou sa do minulosti. Uviedol to v pondelok v Budapešti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský po schôdzke s maďarským ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péterom Szijjártóom.