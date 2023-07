Počas štvrtej noci protestov vo Francúzsku zadržali takmer tisíc ľudí

PARÍŽ/MASRSEILLE/LYON - Vo Francúzsku v noci na sobotu zadržali 994 ľudí počas pokračujúcich protestov vyvolaných smrťou tínedžera, ktorého zastrelil policajt pri dopravnej kontrole na predmestí Paríža. Demonštranti vykradli aj obchod so zbraňami v Marseille a odniesli si odtiaľ lovecké pušky, no žiadnu muníciu. V noci na sobotu to uviedol denník The Guardian a spravodajská stanica France24, informuje TASR.