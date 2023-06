Tínedžer, ktorý zomrel na palube Titanu: Chcel vytvoriť svetový rekord, namiesto toho prišla smrť! Dojímavé gesto mamy

Christine Dawoodová povedala britskej BBC, že jej syn bol nadaný hráč Rubikovej kocky a chcel ju vyriešiť v hĺbke takmer štyroch kilometrov pod morom. Devätnásťročný Suleman Dawood dokonca vopred uchádzal o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Aby moment úspechu zachytil na videu, jeho otec Shahzada, ktorý tiež zomrel, vzal so sebou do malej ponorky kameru.

Christine Dawoodová v rozhovore, ktorý BBC zverejnila v noci na pondelok, uviedla, že sa pôvodne chcela ponoriť k Titanicu so svojím manželom – britsko-pakistanským manažérskym konzultantom. Pandémia koronavírusu však projekt zmarila – a jej syn oň sám prejavil záujem. "Potom som to vzdala a dala im príležitosť pripraviť Sulemana, pretože on to naozaj chcel urobiť."

Aj keď Suleman spočiatku do ponorky nastúpiť nchcel, nakoniec si to rozmyslel. Predtým, ako obaja muži nakoniec nastúpili na Titan s tromi ďalšími dobrodruhmi, objali sa a žartovali, povedala. Ponorka potom zostúpila k legendárnemu vraku luxusnej lode v hĺbke 3800 metrov, zatiaľ čo Christine Dawoodová a jej 17-ročná dcéra Alina zostali na palube materskej lode Polar Prince.

Optimizmus sa zmenil na zúfalstvo

V určitom okamihu počuli, že kontakt s Titanom sa prerušil. "Veta ´stratili sme spojenie´... tú vetu už nikdy v živote nechcem počuť," povedala vdova trasúcim sa hlasom. „V tejto chvíli som nechápala, čo to znamená. Odvtedy to išlo z kopca.“

Nálada počas záchrannej misie sa po chvíli zmenila a optimizmus sa zmenil na zúfalstvo. "Myslím, že som stratila nádej, keď sme dosiahli hranicu 96 hodín," pripomenula Dawoodová, čo bola približne dĺžka zásob kyslíka na Titane.

Galéria fotiek () Táto koláž fotografií zobrazuje zľava Shahzada Dawooda, Sulemana Dawooda, Paula-Henriho Nargeoleta, Stocktona Rusha a Hamisha Hardinga

Jej dcéra sa ešte o niečo dlhšie dúfala, že dráma bude mať šťastný koniec. Potom však prišlo zničujúce volanie pobrežnej stráže: "V podstate nás informovali, že našli trosky." Úlomky Titanu boli necelých 500 metrov od prednej časti vraku Titanicu, čo fakticky potvrdilo smrť piatich pasažierov.

Christine a Alina Dawood si dali osobný cieľ, ktorý im má pomôcť vyrovnať sa s tragédiou a zachovať si pamiatku na Sulemana. Jeho matka a sestra sa chcú samy naučiť, ako vyriešiť Rubikovu kocku.