USA obvinili štyri čínske spoločnosti z účasti na obchodovaní s drogou fentanyl

WASHINGTON - Spojené štáty obvinili štyri čínske spoločnosti a osem jednotlivcov z obchodovania s chemickými látkami používanými pri výrobe fentanylu. V piatok to oznámil americký minister spravodlivosti Merrick Garland. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Je to vôbec prvýkrát, čo Spojené štáty obvinili niektorú z čínskych spoločností zodpovedných za výrobu prekurzorov používaných na výrobu vysoko návykového lieku proti bolesti, píše agentúra Reuters. "Tieto spoločnosti a ich zamestnanci sa vedome sprisahali s cieľom vyrobiť smrtiaci fentanyl na distribúciu v Spojených štátoch," povedal Garland.

Mexický kartel drogou zaplavil Spojené štáty

"Len jedna z týchto chemických spoločností so sídlom v Číne odoslala do USA viac ako 200 kilogramov prekurzorov na výrobu 50 kilogramov fentanylu. Ide o množstvo, z ktorého by mohlo byť dostatok smrteľných dávok fentanylu na zabitie 25 miliónov Američanov," dodal Garland. Zmienené spoločnosti sú obvinené z predaja prekurzorov mexickému kartelu Sinaloa, ktorý drogou zaplavil Spojené štáty.