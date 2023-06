Posledné zábery pred potopením ponorky Titan: V týchto chvíľach nikto netušil, že pasažieri sa už nevynoria

Galéria fotiek (1) Kameramanka Abby Jacksonová (27) a jej posledný záber na ponorku Titan a člena jej posádky Paula-Henriho Nargeoleta (†77).

Zdroj: TikTok/abbijaxxxon, Twitter/Jacob C

KANADA – Mal to byť najkrajší výlet v ich živote, no všetko sa zmenilo na najväčšiu nočnú moru. Turistická ponorka Titan spoločnosti OceanGate sa stratila v hlbinách pri kanadskom pobreží v nedeľu 18. júna. Päť ľudí na palube malo vidieť vrak Titaniku, no namiesto toho sú už navždy pochovaní spolu s ním.