Hľadanie stratenej ponorky: Známky života? Záchranári začuli búchanie

Správy o zvukoch pod vodou potvrdila aj americká pobrežná stráž. Kanadské lietadlo P-8 zapojené do pátrania "zaznamenalo v oblasti zvuky podobné búchaniu", ktoré sa opakovali každých 30 minút. O štyri hodiny neskôr nasadili do pátrania ďalší sonar, a zvuky bolo opäť počuť. Informovala o tom aj spravodajská stanica CNN s odvolaním sa internú komunikáciu amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.

Výletná ponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku parníka Titanic. Ten sa nachádza v hĺbke okolo štyroch kilometrov vo vzdialenosti približne 640 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland. Plavidlo Titan približne po hodine a 45 minútach plavby prestalo komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala. Americká pobrežná stráž v utorok oznámila, že cestujúcim v Titane sa zásoby kyslíka minú najneskôr vo štvrtok o 13.00 h.

Bude pátrať ďalších osem plavidiel

Osem ďalších lodí bolo v utorok na ceste, aby pomohli pri pátraní po nezvestnej ponorke. Patrili medzi ne štyri lode kanadskej pobrežnej stráže, francúzska výskumná loď L'Atalante a kanadská HMCS Glace Bay, ktorá má na palube dekompresnú komoru a zdravotnícky personál, uviedla americká pobrežná stráž.

Po záchrane sa potápači, ktorí mali nehodu, musia do takejto hyperbarickej komory dostať čo najrýchlejšie, aby nedošlo k trvalému poškodeniu zdravia. Ak sú ľudia dlhší čas pod vysokým okolitým tlakom, ako je to vo veľkých hĺbkach vody, absorbujú viac dusíka ako normálne. To môže viesť k bublinám plynu v krvi a tkanivách, ktoré môžu byť smrteľné, ak sa dostanú do mozgu.

Americké námorníctvo poslalo vybavenie na záchranu

Americké námorníctvo tiež posiela zariadenie na záchranu ponorky. Ako uviedla hovorkyňa nemeckej tlačovej agentúry, hlbokomorský záchranný systém so skratkou "Fadoss" by mal doraziť do kanadského mesta St. Johns na Newfoundlande v stredu večer (miestneho času). Pôvodne nebolo jasné, kedy by sa mohla dostať do oblasti hľadania stovky kilometrov južnejšie.

Americké námorníctvo opisuje „Fadoss“ ako „prenosný lodný zdvíhací systém, ktorý poskytuje spoľahlivú hlbokomorskú nosnosť až 27 ton na vyzdvihnutie veľkých, objemných a ťažkých potopených predmetov, ako sú lietadlá alebo malé lode.“ Navijak zariadenia a káble sú súčasťou vybavenia rôznych veľkostí v závislosti od typu a hmotnosti zdvíhaného objektu. „Fadoss“ je možné použiť až po nájdení ponorky. Zatiaľ však po „Titanovi“ niet ani stopy.