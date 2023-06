Na verejnosti uhladený štátnik, v súkromí obrovské opustenie sa: Macron pred zrakmi všetkých vypil pivo na ex!

Galéria fotiek (2) Emmanuel Macron sa v poslednom videu neukázal práve v dobrom svetle.

Zdroj: TASR/Sarah Meyssonnier, Twitter.com/Cerfia

PARÍŽ - V Bratislave a aj inde na konferenciách sa snaží prezentovať ako uhladený a vo všetkých šablónach slušnosti vyprofilovaný štátnik, no pri istých príležitostiach si ulietava tak, že sa za to chytá za hlavu celá francúzska verejnosť. Emmanuel Macron sa najnovšie "vyfarbil" zábermi, kde pred zrakmi skandujúcich športových fanúšikov pije pivo na ex.