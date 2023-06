Stratená ponorka na ceste k Titanicu: Na palube je aj miliardár, čas na záchranu sa rýchlo kráti!

Ako uvádzajú britské médiá, Hamish Harding, generálny riaditeľ spoločnosti Action Aviation v Dubaji, je údajne jedným z piatich ľudí na palube nezvestnej ponorky. Jeho nevlastný syn napísal na Facebook: "Myšlienky a modlitby za moju matku a Hamisha Hardinga." Dodal: "Hamish Harding, môj nevlastný otec, zmizol na ponorke."

OceanGate, jedna z mála spoločností ponúkajúcich exkurzie k vraku Titanicu, potvrdila, že bola spustená rozsiahla pátracia operácia s cieľom "bezpečne priviesť posádku späť". Ponorka OceanGate má zásobu kyslíka, ktorá vydrží 96 hodín. "Predpokladáme, že v súčasnosti je k dispozícii 70 až 96 hodín," povedal v pondelok popoludní (miestneho času) v Bostone veliteľ pobrežnej stráže John Mauger. "A urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najlepšie využili každý okamih tohto obmedzeného času."

Hľadanie na hladine aj pod vodou

Bostonská pobrežná stráž v pondelok večer potvrdila, že plavidlo je nezvestné už viac ako 24 hodín. Päťčlenná posádka začala ponor v nedeľu ráno. Posádka kanadskej sprievodnej lode "Polar Prince" stratila kontakt asi po hodine a 45 minútach. Pobrežná stráž už predtým oznámila, že najmenej dve lietadlá využívajú tiež na pátranie po malej ponorke.

Momentálne ide o nájdenie ponorky na vodnej hladine alebo v hlbinách oceánu, povedal Mauger. Slúžili by na to viaceré lietadlá a lode aj bóje so sonarom na palube, ktoré dokážu zaznamenať zvuky v hĺbke až takmer 4000 metrov. Až keď je jasná presná poloha ponorky, možno riešiť prípadnú záchranu.

Galéria fotiek () Paluba Titanu na expedícii Titanic v roku 2021

Zdroj: Ocean Gate

Britský miliardár pred začiatkom expedície zdieľal príspevok na Instagrame

Podľa denníka New York Times stála osemdňová cesta v lete 2022 okolo 250 000 amerických dolárov (asi 229 000 eur). V čase zmiznutia bolo na palube lode päť ľudí, píše The Guardian s odvolaním sa na hovorcu pobrežnej stráže.

Harding pred začiatkom expedície v utorok na Instagrame napísal, že sa "otvorilo okno s počasím" a že ponor môže začať zajtra. Misie sa zúčastní ako špecialista. Na priloženom obrázku ho možno vidieť, ako sa podpisuje na transparent s názvom Expedícia Titanic - Misia V. Ďalej píše, že „kvôli najhoršej zime na Newfoundlande za posledných 40 rokov“ sa tento rok uskutoční iba jedna misia. Misie by sa zúčastnilo „niekoľko legendárnych prieskumníkov“, niektorí už vykonali „viac ako 30 ponorov do RMS Titanic“.

Ponorka môže dosiahnuť hĺbku až 4000 metrov

Ponorka s názvom „Titan“ môže dosiahnuť hĺbku 4000 metrov a prepraviť až päť ľudí: kapitána, troch turistov a odborníka.

Okrem súčasnej expedície boli na jún 2024 naplánované ďalšie dve. Spoločnosť na svojej webovej stránke opisuje výlet ako "šancu dostať sa preč od toho všetkého a objaviť niečo skutočne výnimočné."

Titanic sa potopil na svojej prvej plavbe do New Yorku v roku 1912

Titanic leží na dne oceánu v hĺbke 3800 metrov. Pobrežie kanadského ostrova Newfoundland je vzdialené asi 600 kilometrov. Loď považovaná za nepotopiteľnú sa potopila v roku 1912 na svojej prvej plavbe zo Southamptonu do New Yorku. Viac ako 1 500 z 2 200 ľudí na palube vtedy najväčšej lode sveta zahynulo.