Rodina z Poľska havarovala na diaľnici: Na mieste hlásia troch mŕtvych, dieťa museli transportovať vrtuľníkom do nemocnice

Poľské osobné auto so štvorčlennou rodinou narazilo zozadu do nákladného vozidla, ktoré bolo takisto z Poľska, uvádza sa v správe policajného riaditeľstva Rábsko-mošonsko-šopronskej stolice zverejnenej na stránke police.hu. Žena, muž a jedno dieťa v osobnom aute podľahli ťažkým poraneniam priamo na mieste nehody. Ďalšie zranené dieťa previezli do nemocnice vrtuľníkom. Polícia po havárii uzatvorila diaľnicu M86 v smere do Szombathelyu.