Hostia v pražskej reštaurácii volali na slávu Putina, majiteľka ich vyhodila: Šok prišiel až potom!

PRAHA – Na pražskej Letnej v miestnej reštaurácii pre vegetariánov začalo niekoľko hostí nahlas volať na slávu ruského prezidenta. Majiteľka podniku to vyriešila po svojom a vyhodila ich. Najväčšie zdesenie však prišlo až po tomto incidente. Na sociálnych sieťach sa objavila vlna kritiky, no prekvapivo nie na adresu vyhodených hostí.

archívne video

V sobotu 10. júna sa v pražskej vegetariánskej reštaurácii Vegtral odohral incident, pri ktorom museli zasahovať muži zákona. Niekoľko hostí začalo totiž hlasno volať na slávu ruského prezidenta Vladimira Putina. Majiteľka podniku ich následne vykázala. "V sobotu bola demonštrácia pri ruskej ambasáde. Po nej prišli k nám a sadli si von na terasu. Keď im obsluha priniesla pitie, mali nevhodné poznámky," začala opisovať situáciu majiteľka reštaurácie Klára Aurell.

Na hosťoch bolo vidno už pri príchode, že sympatizujú s ruským režimom. Niektorí mali svätojurskú stuhu, iní chodili s fotkou Putina. Po incidente sa na podnik zniesla vlna kritiky, kde kolujú aj rôzne videá. Vykázaní hostia začali hovoriť o diskriminácii a nacistickom prístupe. Problémom mala byť ukrajinská čašníčka, ktorá pracuje v reštaurácii. Majiteľke po nevhodných poznámkach od hostí povedala, že ich odmieta obsluhovať. Až následne prišlo k vykázaniu celej skupiny.

"Zavolala som políciu a išla som do reštaurácie. Prišli len krátko po mne," povedala Aurell. Políciu však mali zavolať aj hostia, na ktorých sa mala čašníčka sťažovať. Na videách, ktoré sa dostali an sociálne siete, je už vidieť na mieste prítomnosť policajtov, no situácia je neprehľadná. Obe strany po sebe len pokrikujú. "Vyhodila som ich z podniku, pretože svojim pokrikovaním na slávu Putina vyrušovali ostatných hostí aj môj personál," vyjadrila sa majiteľka Vegtralu na Facebooku.

Pre aj proti

Objavili sa kritici aj podporovatelia reštaurácie. "Hodláme vás podporovať zo všetkých síl. Poznám vás roky a tí haj*li tam fakt nemali čo robiť," znel jeden z komentárov. Podobne sa vyjadrila na Twitteri aj predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dana Drábová. "Zo svojho podniku máte právo vyhodiť, koho len chcete," napísala.

Dobře Vy Vegtral Restaurace! Ze své hospody máte právo vyhodit, koho jen chcete. Posted by Dana Drábová on Monday, June 12, 2023

Vykázaní hostia však majú iný názor. "Nebudeme sa násilím dožadovať obslúženia. Na celú vec máme iný názor ako väčšina ľudí, ako naša vláda. Bolo nám povedané, že nedostaneme nič a máme vypadnúť. Z toho treba vyvodiť následky. Nepáči sa nám tento nacistický a diskriminačný prístup," povedal jeden z hostí na videu. "Predsa je tu sloboda slova," tvrdí žena na ďalšej nahrávke. "Nacistická reštaurácia s Banderovskými klamárskymi kur*ami. Kto ju navštívi, podporuje fašizmus," napísal niekto ostré vyjadrenie pod na facebookovú stránku reštaurácie.

Vážení hosté, moc se omlouváme, že když si chcete přečíst naše meníčko na facebooku, jste nuceni sledovat spamovou smršť... Posted by Vegtral Restaurace on Monday, June 12, 2023

Podľa majiteľky sa okrem nevhodného správania hostí nič hrozné nestalo. Preto považuje takéto útočné komentáre len za mediálnu hru. "Voči našej ukrajinskej čašníčke to bolo absolútne nemiestne. Je tu sama, jej rodina ostala na Ukrajine. Keby nevyťahovali stále Putina, tak si ich ani nevšimneme. Oni však dávali dosť výrazne najavo, že sme im to prerušili," doplnila k incidentu.

Polícia na mieste počkala, kým hostia zaplatia a odídu. Pri podobnom incidente však v tejto reštaurácii ešte nezasahovala. "Volala som len preto, že som chcela pomôcť týchto ľudí vyhodiť. A to sa stalo. Som zvyknutá na fanúšikov Sparty. Keď sa zapíska, už je pokoj, ale s týmito ľuďmi sa nedá baviť," doplnila.

Názor právnikov

Podľa ústavného právnika Jana Kudrnu je dokonca možné hosťa nevpustiť vopred. "Ústavný súd to pripúšťa. Napríklad ak hostinský podmieni vstup do svojho podniku podpísaním nejakej petície," uviedol. Právnička a zakladateľka organizácie In-iustitia Klára Kalibová povedala, že majiteľka podniku spravila v danej chvíli to najlepšie možné rozhodnutie. "Záleží, čo hostia presne povedali. V situácii, keď niekto niekde pácha trestný čin alebo priestupok, má každý právo obrátiť sa na políciu," povedala.