Víkendová nehoda vrtuľníka v Sýrii: Zranenia utrpelo 22 amerických vojakov

"Nešťastná udalosť s vrtuľníkom na severovýchode Sýrie vyústila do rôznych zranení 22 príslušníkov armády. Zranenia vojakom ošetrili a desať z nich bolo evakuovaných do zariadení s vyšším stupňom zdravotnej starostlivosti," uviedlo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM). Zároveň dodalo, že v súvislosti s incidentom nebola hlásená streľba nepriateľa.

V Sýrii sa nachádza približne 900 amerických vojakov a bližšie nešpecifikovaný počet kontraktorov. Do tohto počtu nie sú zahrnutí príslušníci špeciálnych operačných síl, ktorí zväčša pôsobia v malých tímoch a v Sýrii pôsobia len krátkodobo. Americká armáda sa nachádza v Sýrii od roku 2015, ako pomoc Sýrskym demokratickým silám v boji proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Od porážky IS v marci 2019 sa americká armáda zapája do medzinárodných snáh o boj s džihádistami a pravidelne podniká útoky na základne militantov v Sýrii.

Cieľom sa stali aj americké základne v Sýrii

Cieľom útokov militantov počas uplynulého roka sa stali aj americké základne v Sýrii. K niektorým z nich sa prihlásili bunky napojené na IS alebo bojovníci podporovaní Iránom. V marci tohto roka zahynul pri útoku na americkú základňu na severovýchode Sýrie neďaleko mesta Hasaka jeden americký kontraktor.

V rámci reakcie podnikli Spojené štáty vzdušný útok na skupiny napojené na Irán, pri ktorom zahynulo podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) najmenej 19 ľudí. Občianska vojna v Sýrii si vyžiadala už približne pol milióna mŕtvych. Konflikt v krajine vypukol v roku 2011 po brutálnom potlačení protivládnych protestov, no prerástol do širšieho konfliktu, do ktorého sa zapájajú zahraničné armády, milícia i džihádisti.