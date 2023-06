MIMORIADNY ONLINE Cherson je pod vodou: Zničenie Kachovskej priehrady si vyžiadalo prvé obete

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 469

8:39 Najmenej traja ľudia prišli o život v dôsledku zničenia Kachovskej vodnej nádrže v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, uviedli tamojšie médiá. TASR informuje na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian, podľa ktorého ide o prvé potvrdené obete po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril obavy o životy Ukrajincov v Ruskom okupovaných oblastiach postihnutých záplavami.

8:33 Voda z pretrhnutej Kachovskej priehrady zatopila asi 600 kilometrov štvorcových Chersonskej oblasti, uviedol jej šéf Oleksandr Prokudin. Z toho 68 percent je podľa neho na Ruskom okupovanom ľavom brehu rieky Dneper.

8:09 Utorkové pretrhnutie Kachovskej priehrady pripravilo ruské sily o obranné postavenie na ľavom brehu rieky Dneper, uviedol vo svojej pravidelnej analýze situácie na ukrajinskom vojnu americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Zničenie vodného diela podľa neho výrazne zmení podobu frontu v juhukrajinskej Chersonskej oblasti.

7:13 Svetová banka chce prísť s rýchlym zhodnotením škôd spôsobených zničením Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny. Na twitteri to uviedla výkonná riaditeľka banky Anna Bjerdeová. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal potom na rovnakej sociálnej sieti napísal, že s ním Bjerdeová hovorila a sľúbila mu rýchle zhodnotenie škôd a ukrajinských potrieb. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým adresoval ďalšiu kritiku Medzinárodnému výboru Červeného kríža za to, že nepôsobí v postihnutej oblasti.

6:06 V ruskom Šebekine blízko hraníc s Ukrajinou sa kvôli intenzívnemu ostreľovaniu v posledných týždňoch vystupňovali napätie a chaos, opísali novinárom obyvatelia mesta. Mnohí miestni zo Šebekina v posledných dňoch narýchlo utiekli. Trápi ich pritom nezáujem Moskvy. Svedectvá zhromaždené nezávislými novinármi zo združenia Bereg priniesol portál Meduza. Ruské úrady vinia z ostreľovania ruských pohraničných oblastí ukrajinskej sily. Kyjev zodpovednosť za tieto útoky odmieta.

Zelenskyj poprel, že by za výbuchmi plynovodov Nord Stream bola Ukrajina

Kyjev nevedel nič o pláne súvisiacom s výbuchmi plynovodov Nord Stream. Uviedol to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, čo sa začali kopiť správy o tom, že za výbuchmi je Ukrajina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zelenskyj v rozhovore pre nemecký denník Bild uviedol, že ako prezident má právomoc vydávať príkazy, no takýto príkaz nevydal. "Nikdy by som to neurobil. Verím, že naša armáda a naše spravodajské služby nič také neurobili," uviedol Zelenskyj s tým, že by chcel o niečom takom vidieť dôkaz.

"Na 100 percent o tom nič nevieme," dodal ukrajinský prezident. Americký denník The Washington Post v utorok informoval, že nemenovaná európska spravodajská služba oznámila americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA), že vie o pláne ukrajinského špeciálneho operačného tímu nechať vybuchnúť plynovody Nord Stream. Washington Post sa pri týchto tvrdeniach odvolal na uniknuté americké tajné dokumenty, z ktorých zverejnenia je obvinený zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira.

Z tajných dokumentov vyplýva, že európska spravodajská služba informovala o pláne CIA v júni, teda tri mesiace pred výbuchom. Podľa dokumentov mali výbuch naplánovať ukrajinskí vojenskí potápači podriadení priamo vrchnému veliteľovi ukrajinskej armády.

Plynovody Nord Stream 1 a 2 boli vybudované na prepravu plynu z Ruska priamo do Nemecka. Podvodné výbuchy ich poškodili 26. septembra. V ich dôsledku ostali plynovody nepoužiteľné, čím Rusko prišlo o možný zdroj na zárobok miliárd dolárov z predaja plynu.

Zjavná sabotáž vyvolala regionálnu núdzovú situáciu, keďže prišlo k odrezaniu pre Európu dôležitého energetického zdroja, uvádza AFP. Z poškodenia plynovodov boli obviňované viaceré krajiny vrátane Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny, no všetky odmietli zodpovednosť.

Záplavy ohrozujú po poškodení Kachovskej priehrady kultúrne pamiatky

Ukrajinské ministerstvo kultúry v stredu zverejnilo zoznam kultúrnych objektov, ktoré boli poškodené alebo úplne zničené. Najvýznamnejšie z nich ležia na južnom brehu rieky Dneper. Túto oblasť okupuje Rusko.

Galéria fotiek (5) Zaplavený Cherson

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

Ukrajinský štátny úrad pre cestovný ruch zverejnil mapu ohrozených pamiatok a rekreačných prírodných oblastí. Patrí medzi ne pevnosť zo 14. storočia aj osídlenie z doby železnej zo štvrtého storočie pred našim letopočtom.

Umelecké múzeum v Chersone minulý rok vydrancovali ruskí vojaci. Múzeum v novembri na sociálnej sieti oznámilo, že ruskí okupanti mesto opustili s niekoľkými vozidlami naloženými umeleckými predmetmi.

Kachovskú priehradu na Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti v noci na utorok zasiahol výbuch, ktorý ju takmer úplne zničil. Ukrajina a Kremeľ sa vzájomne obviňujú zo zodpovednosti.