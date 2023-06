Baba Vanga predpovedala na tento rok obrovskú katastrofu: Čo bude ďalej s ľudstvom?

SOFIA – Stúpenci slepej veštkyne Baby Vangy upozorňujú na jej predpoveď jadrovej katastrofy, ktorá spustoší Zem do konca tohto roka. Podľa jej slov sa nad Áziou usadia toxické mraky. Na tento rok vydala aj ďalšie predpovede.

Podľa slov bulharskej veštkyne, sa tento rok zmení obežná dráha Zeme. Zatiaľ čo obežná dráha našej planéty okolo Slnka sa v priebehu desiatok tisíc rokov mierne posúva, dramatickejšia zmena by bola zničujúca, píše New York Post. Baba Vanga tiež predpovedala silnú slnečnú búrku, ktorá otrasie klímou. Niektorí interpretovali jej slová tak, že prichádza slnečné cunami, ktoré by mohlo spôsobiť veľké technologické zlyhania – hoci menšie slnečné búrky sa vyskytujú pomerne pravidelne bez devastácie.

Bulharská veštkyňa tvrdila, že tento rok jedna zo superveľmocí použije biologickú zbraň, ktorá spôsobí státisíce úmrtí. Na tento rok Baba Vanga tiež predpovedala koniec prirodzeného tehotenstva. Jej stúpenci tvrdia, že všetky deti budú pestované v laboratóriách. Rodičia si vraj budú môcť vybrať vlastnosti, ako je farba vlasov a očí.

Kto je Baba Vanga?

Baba Vanga zomrela v roku 1996 vo veku 75 rokov. Tvrdí sa, že počas svojho života predpovedala pandémiu COVID-19, útoky z 11. septembra, smrť princeznej Diany a katastrofu v Černobyle. Legenda hovorí, že veštkyňa vyrástla na farme v Rumunsku. Keď mala 12 rokov, bola oslepená v prachovej búrke. Práve vtedy údajne dostala paranormálny dar, ktorý jej umožnil vidieť do budúcnosti.

Nie všetky predpovede sa naplnili

Odborníci, ktorí skúmali jej proroctvá, tvrdia, že 68 percent je presných, zatiaľ čo jej stúpenci veria, že je to asi 85 percent. Medzi jej nesprávne predpovede patrilo to, že 45. prezident USA bude čeliť kríze, ktorá „zničí krajinu“. Donald Trump síce čelil obrovským výzvam v úrade, ale Amerika stále stojí.