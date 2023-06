Príšerná smrť ako z hororu: Žena sa zasekla vo veľkej mrazničke! Synovi sa naskytol desivý pohľad

NEW ORLEANS - Nguyet Le (†63) zomrela pri práci v americkej reštaurácii rýchleho občerstvenia. Keď sa žena pripravovala na otvorenie obchodu, uviazla v mrazničke a zamrzla.

Matka štyroch detí tragicky zomrela pred pár dňami v americkom štáte Louisiana. Žena bola údajne uväznená vo veľkej mrazničke v reštaurácii rýchleho občerstvenia a zamrzla. Mŕtvu Nguyet Le objavil jej zúfalý syn v prístroji, ktorý bol zrejme od roku 2022 pokazený.

Ako informoval „Daily Star“, rodina matky štyroch detí požaduje náhradu škody vo výške 937-tisíc eur. Podľa žaloby bol Nguyet Le vedúcou filiálky v Houstone v Texase až do začiatku tohto roka. Vo februári sa však presťahovala do Louisiany, aby dočasne prevzala reštauráciu v meste New Iberia.

Osudného 11. mája sa pripravovala na otvorenie obchodu okolo 9:00, keď uviazla v mrazničke, ktorá bola nastavená na mínus 10 stupňov. O hodinu neskôr prišiel jej syn, ktorý tiež pracoval v reštaurácii, a objavil jej telo. Privolaný policajt našiel na mrazničke stopy krvi, ktoré svedčia o pokusoch ženy dostať sa von.

Podľa žaloby zamestnanci od augusta 2022 používali na otváranie a zatváranie západky mrazničky skrutkovač. Dvere boli zrejme držané otvorené pomocou škatule s olejom. Bývalý zamestnanec reštaurácie rýchleho občerstvenia televízii KATC potvrdil, že mraznička bola niekoľko mesiacov pokazená.

Už pred nehodou bolo podaných niekoľko objednávok na opravu. „Vedeli o tom,“ obviňujú vedenie. "Zamestnanci sa sťažovali." Súdne expertízy teraz potvrdili, že Nguyet Le zomrela na podchladenie.