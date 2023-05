Tajné plány proti Putinovi: Ako zareaguje NATO, ak sa ruský prezident rozhodne zaútočiť na alianciu?

BRUSEL - Čo robiť, ak Vladimir Putin náhle zaútočí na NATO? Obranná aliancia zatiaľ nemá konkrétny plán. To by sa teraz malo zmeniť. Prvýkrát od skončenia studenej vojny pred viac ako tridsiatimi rokmi sa NATO zrejme pripravuje na útok Ruska.

V súlade s tým chcú hlavy štátov a vlád krajín NATO schváliť tajné vojenské plány na júlovom summite v litovskom hlavnom meste Vilnius. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.

Plány majú zrejme jasne definovať, ako bude NATO reagovať v prípade ruského útoku. Podľa agentúry Reuters takéto plány neexistujú od konca studenej vojny a rozpadu Sovietskeho zväzu. Teraz však chce NATO stav pohotovosti opäť výrazne zvýšiť. Admirál Rob Bauer, ktorý predsedá vojenskému výboru NATO, pre tlačovú agentúru povedal: "Musíme sa pripraviť na to, že konflikt môže vzniknúť kedykoľvek."

Celkové a regionálne plány

Okrem zastrešujúceho plánu pre celú oblasť NATO sa majú určiť aj rôzne regionálne plány. NATO tým chce dať jednotlivým štátom usmernenia, ako by sa malo zlepšiť a modernizovať príslušné vybavenie ozbrojených síl a procesy v rámci logistiky.

Šéf NATO Jens Stoltenberg pre agentúru Reuters povedal: "Spojenci budú potom presne vedieť, aké sily a spôsobilosti sú potrebné v prípade útoku, vrátane presných miest a ďalších plánov." Ako presne plány vyzerajú, je prísne tajné.

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP/Sputnik, Kremlin/Mikhail Klimentyev

Počet vojakov sa zvýši

Jedna vec je jasná: Vojna sa od konca studenej vojny výrazne zmenila. NATO už neočakáva rozsiahle útoky. Rozsiahle používanie jadrových zbraní má tiež tendenciu ustúpiť do úzadia. Namiesto toho sa NATO podľa agentúry Reuters pripravuje na regionálne útoky, použitie hypersonických rakiet a kybernetickú vojnu. Už v júni minulého roka sa NATO rozhodlo výrazne zvýšiť počet síl rýchlej reakcie. Intervenčné sily NATO NRF doteraz tvorili približne 40 000 vojakov. V budúcnosti by to malo byť viac ako 300 000 vojakov.