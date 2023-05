MIMORIADNE Izrael zaútočil v pásme Gazy! Zábery skazy, na mieste hlásia aj detské obete

TEL AVIV - Pri izraelskom útoku na Pásmo Gazy v noci na dnešok zahynulo 12 ľudí. Uviedli to palestínske úrady. Izraelské médiá hovoria o 13 mŕtvych. Najmenej deväť z nich boli civilisti vrátane štyroch detí, píše agentúra Reuters.

Pri útoku prišli o život aj traja vysokopostavení predstavitelia radikálnej skupiny Islamský džihád. Druhé najsilnejšie hnutie v Pásme Gazy po vládnucom Hamase sľúbilo svojich vodcov pomstiť. Izraelská armáda informovala o desiatich mŕtvych, podľa nej bol útok vedený s presnosťou a jeho cieľom bolo vedenie a infraštruktúra islamistickej organizácie. Izraelská stránka haaretz.com hovorí o 13 mŕtvych.

غارات الاحتلال على موقع حطين غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/3vVMlobJvp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 8, 2023

Okrem 13 mŕtvych si nálety podľa palestínskych predstaviteľov vyžiadali aj 20 zranených. Podľa Islamského džihádu zahynuli okrem troch vysoko postavených členov hnutia aj ich ženy a niekoľko detí. Hnutie uviedlo, že "odpor bude pokračovať" a že nemieni opustiť svoje pozície.

Galéria fotiek (8) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair

Podľa izraelskej armády bol útok, do ktorého sa zapojilo 40 lietadiel, vedený "profesionálne a s presnosťou". Okrem vedenia skupiny zacielil aj na vojenskú infraštruktúru a zariadenia na výrobu zbraní islamistickej skupiny. "Sme si vedomí niektorých vedľajších škôd," uviedol hovorca izraelskej armády, podľa ktorého sa situácia ešte len vyjasní.

Islamský džihád vo vyhlásení, na ktoré odkazuje agentúra AFP, potvrdil smrť troch predstaviteľov svojho ozbrojeného krídla, Brigád Al-Kuds. Sú nimi šéf brigád pre Pásmo Gazy Džihád Ghannám, veliteľ pre severnú časť tohto regiónu Chalíl Báchtiní a tiež vodca vojenských akcií na okupovanom Západnom brehu Jordánu Tárik Izzaddín.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Organizácia prisľúbila pomstu zabitých vodcov

Organizácia tiež odsúdila "zbabelý sionistický zločin" a sľúbila, že zabitých vodcov pomstí. Hovorca Hamasu Házim Kásim uviedol, že Izrael ponesie zodpovednosť za následky tejto eskalácie. "Vraždenie vodcov (palestínskych skupín) neprinesie okupantom bezpečnosť, ale posilní odpor," uviedol Kásim podľa AFP.

"Neakceptujeme, že ide o útok špecificky namierený proti Islamskému džihádu. Z pohľadu Hamasu ide o útok proti palestínskemu ľudu, a preto bude primeraná odpoveď, ktorej podrobnosti určia spoločné operácie." miestnosti všetkých frakcií,“ povedal podľa haaretz.com hovorca Hamasu Kásim. Všetky palestínske militantné frakcie v Gaze, povedal, "rozhodnú o povahe a hĺbke reakcie, kto sa zúčastní prvej vlny a kto sa zúčastní druhej alebo tretej vlny, ak nejaká bude. Izrael nesie plnú zodpovednosť." za všetky následky tejto agresie.

Izraelská armáda Ghannáma prezentuje ako jedného z najdôležitejších vodcov Islamského džihádu a tvrdí, že Báchtiní bol zodpovedný za odpaľovanie rakiet z Pásma Gazy na Izrael v posledných 30 dňoch. K Izzaddínovi uvádza, že v poslednom čase riadil niekoľko útokov proti izraelským civilistom na Západnom brehu Jordánu. Galéria fotiek (8) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair

Jeden zo svedkov agentúre Reuters povedal, že začul v Pásme Gazy dvojicu výbuchov. Toto územie roky čelí izraelskej blokáde kvôli tomu, že v ňom vládne radikálne hnutie Hamas. DPA s odvolaním sa na svedkov a palestínske zdroje uviedla, že izraelské drony zasiahli dve budovy patriace Islamskému džihádu. Obe boli ťažko poškodené a vzplanuli.

Útoky sa uskutočnili necelý týždeň po tom, čo na Izrael z Pásma Gazy ozbrojenci vystrelili vyše 100 rakiet v reakcii na úmrtie činiteľa Islamského džihádu, ktorý v izraelskom väzení držal 86 dní hladovku.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Izrael počíta s odvetou, a preto uzavrel hraničné priechody

Izrael počíta s možnosťou odvety, a uzavrel preto podľa agentúry Reuters hraničné priechody do Gazy. Izraelčanom žijúcim blízko tohto pásma pri Stredozemnom mori nariadil, aby do štvrtkového večera zostali v blízkosti krytov. Školy tu budú podľa izraelskej tlače dnes zatvorené.

Od začiatku roka bolo podľa štatistiky AFP založených na izraelských a palestínskych oficiálnych zdrojoch pri násilnostiach súvisiacich s izraelsko-palestínskym konfliktom zabitých najmenej 120 Palestínčanov, 19 Izraelčanov, jeden Ukrajinec a jeden Talian.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Izrael v Pásme Gazy zaútočil na Islamský džihád

Jeden zo svedkov agentúre Reuters povedal, že počul dvojicu výbuchov na území, ktoré roky čelia izraelskej blokáde kvôli tomu, že v ňom vládne radikálne hnutie Hamas. Agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov a palestínske zdroje uviedla, že izraelské drony zasiahli dve budovy patriace Islamskému džihádu. Obe boli ťažko poškodené a horia. Galéria fotiek (8) Po útoku Islamského džihádu v pásme Gazy hlásia 12 obetí

Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair

Útoky si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali desať mŕtvych a desať zranených. Medzi mŕtvymi sú aj najmenej traja vysokopostavení činitelia radikálneho hnutia. Podľa Islamského džihádu, ktorý chce "pokračovať v odpore", zomreli tiež ich ženy a niekoľko detí.

Taktiež tentoraz Izrael počíta s možnosťou odvety, a uzavrel preto podľa denníka The Jerusalem Post hraničné priechody do Gazy. Izraelčanom žijúcim blízko tohto pásma pri Stredozemnom mori nariadil, aby do stredy zostali v blízkosti krytov. Školy tu budú dnes zatvorené.