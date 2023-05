Obe strany konfliktu v Sudáne začnú rozhovory: Potvrdili USA a Saudská Arábia

WASHINGTON/CHARTÚM - Priame rozhovory medzi sudánskou armádou a polovojenskou skupinou Sily rýchlej podpory (RSF) sa začnú v sobotu v saudskoarabskej Džidde. Potvrdili to počas noci vlády Spojených štátov a Saudskej Arábie, informuje agentúra AFP. Rozhovory sa budú konať napriek tomu, že boje v sudánskej metropole Chartúm pokračujú a len málo naznačuje ich zmierneniu.

USA a Saudská Arábia podľa spoločného vyhlásenia vítajú začiatok predbežných rokovaní a vyzývajú, aby ďalšie krajiny sveta naďalej vyvíjali úsilie o zastavenie bojov. Na obe strany konfliktu apelujú, aby brali ohľad na záujmy Sudánu a jeho obyvateľov a viedli rozhovory o zastavení paľby. Počas takmer troch týždňov bojov medzi jednotkami súperiacich generálov zahynuli v africkej krajine stovky ľudí a takmer pol milióna obyvateľov utieklo z domovov. Viacero dohodnutých prímerí stroskotalo. Armáda v piatok večer potvrdila, že vyslala do Saudskej Arábie svojich zástupcov. S vymenovaním vyslanca súhlasili aj RSF.

V Sudáne už zničili vyše milióna vakcín proti detskej obrne

Viac než milión vakcín proti detskej obrne už v Sudáne zničili v dôsledku rabovania, ktoré vypuklo počas tamojších nepokojov. Agentúru Reuters o tom v piatok informoval Detský fond OSN (UNICEF). "Vyrabovaných, poškodených a zničených bolo viacero chladiarenských zariadení obsahujúcich aj vyše milión vakcín proti detskej obrne, ktoré boli v Južnom Dárfúre," uviedla Hazel De Wetová z UNICEF-u. Boje v Sudáne vypukli 15. apríla, a to medzi dvoma veliteľmi, ktorí pred 18 mesiacmi spoločne zosnovali vojenský prevrat s cieľom zmariť prechod krajiny k demokracii. UNICEF bol v tom čase uprostred očkovacej kampane proti detskej obrne, s ktorou v krajine začal po prepuknutí tohto ochorenia koncom roka 2022.

Detská obrna je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa prenáša väčšinou fekálnou-orálnou cestou a niekedy aj kontaminovaným jedlom a vodou. Postihuje najmä deti mladšie ako päť rokov a môže spôsobiť ochrnutie. Afriku v roku 2020 vyhlásili za kontinent bez výskytu detskej obrny. Malawi, Mozambik a Sudán však od vlaňajška hlásili viaceré importované prípady tohto infekčného ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej databáze uvádza, že od vypuknutia aprílového vypuknutia konfliktu došlo v Sudáne už k 28 útokom na zdravotnícke zariadenia. Rabovanie počas bojov medzičasom hlásilo množstvo humanitárnych organizácii vrátane Svetového potravinového programu (WFP), ktorý informoval, že prišiel o zásoby v hodnote 11,5 až 12,5 milióna eur.

Španielska vojenská loď odviezla zo Sudánu 162 občanov EÚ a ďalších krajín

Španielska vojenská loď odviezla v piatok zo Sudánu do bezpečia 162 občanov krajín Európskej únie a ďalších štátov. Vo večernom oznámení to uviedla diplomatická služba EÚ, informuje agentúra DPA. Hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) spresnil, že medzi ľuďmi, ktorých takto evakuovali z africkej krajiny postihnutej ozbrojenými konfliktom, patrili občania Nemecka, Rakúska, Francúzska či Talianska. Španielska loď Reina Sofía ich prevážala do Saudskej Arábie.

Evakuáciu zorganizovala ESVČ, ktorá má na starosti diplomatické vzťahy EÚ s nečlenskými krajinami. Išlo o mimoriadnu operáciu určenú pre tých, ktorých sa nepodarilo dostať do bezpečia počas leteckých a námorných evakuácií zo Sudánu z posledných týždňov. "Vďaka Španielsku za vykonanie námornej evakuácie fregatou Reina Sofía," napísal na sociálnej sieti šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý je zo Španielska. Doplnil, že spoločným európskym úsilím dosiaľ zo Sudánu evakuovali približne 2500 občanov Únie i iných krajín.