Turecký minister naznačil možnú špionáž na západnej ambasáde

ISTANBUL - Turecký minister vnútra Süleyman Soylu tvrdí, že si vypočul rozhovor medzi veľvyslancom krajiny EÚ a vysokopostaveným predstaviteľom tureckej opozície, ktorý by bolo možné kvalifikovať ako zasahovanie do nadchádzajúcich volieb v Turecku.

So správou prišla agentúra DPA, podľa ktorej tak Soylu naznačil, že jeho úrad vykonával špionáž voči niektorému zo západných spojencov Turecka. Šéf tureckého rezortu vnútra podľa DPA hovoril o hlasovej nahrávke diskusie nemenovaného diplomata EÚ s Ünalom Čeviközom, hlavným politickým poradcom prezidentského kandidáta tureckej opozície Kemala Kiličdarogla. Rozhovor sa podľa neho zameriaval na volebnú stratégiu tureckej opozície.

"Týka sa to veľvyslanca krajiny, ktorej minister vnútra cestoval do Turecka v novembri, decembri," povedal Soylu vo štvrtok pre stanicu Habertürk. Neuviedol pritom, akým spôsobom nahrávka vznikla. So šéfom tureckého rezortu vnútra sa vlani 22. novembra stretla v Ankare nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. DPA z toho vyvodila, že rozhovor, o ktorom hovoril Soylu, mohol byť zachytený v rámci špionáže vykonávanej na nemeckej ambasáde.

Voľby budú o necelé dva mesiace

V Turecku sa parlamentné i prezidentské voľby budú konať 14. mája, pripomína DPA. Najnovšie prieskumy naznačujú tesný súboj medzi hlavným opozičným kandidátom Kiličdaroglom a úradujúcim prezidentom Recepom Tayyiom Erdoganom.

Minister vnútra Soylu v poslednom období vystupňoval obvinenia voči tamojšej opozícii s tým, že jej prípadné víťazstvo vo voľbách by znamenalo "západný pokus o prevrat" v Turecku. Pozorovatelia zároveň vyjadrujú obavy, že Erdoganov tábor si začína vytvárať pôdu pre spochybnenie prípadnej volebnej porážky. Turecká opozícia vyzýva svojich priaznivcov, aby sa takouto rétorikou nenechali znepokojiť.