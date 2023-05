Šanca na výborný zárobok! V Chorvátsku chýbajú pred sezónou upratovačky: Ponúkajú astronomické platy, skúsenosti netreba

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ZÁHREB – Krajina na pobreží Jadranského mora sa už v plnom prúde pripravuje na dovolenkovú sezónu. Hotelieri a majitelia apartmánov však majú problém nájsť dostatok pracovnej sily, ktorá by upratala obytné priestory. Hotelov a luxusných apartmánov je stále viac, no pracovnej sily málo. Pre viacerých manažérov je to nepochopiteľné, pretože upratovačky zarábajú už viac ako učitelia.