Šéf Kremľa len o vlások unikol pokusu o atentát: Ak by Vladimir Putin zomrel, čo by sa dialo ďalej?

MOSKVA - Pribúdajú náznaky, že Vladimir Putin len o vlások unikol pokusu o atentát. Teraz vzniká otázka, ako by to mohlo pokračovať po smrti šéfa Kremľa v Rusku.

Vojna na Ukrajine, ktorú rozpútal Vladimir Putin, neúprosne zúri už 14 mesiacov. Na ukrajinskej aj ruskej strane zahynuli desaťtisíce vojakov a podľa odhadov Organizácie Spojených národov prišlo o život viac ako 8500 civilistov. Vladimir Putin však zatiaľ vojnu prežil úplne bez ujmy - podľa aktuálnych správ šéf Kremľa len o vlások unikol pokusu o atentát.

Nedávno sa objavili správy, že bojový dron vybavený výbušninami sa zrútil v lesnej oblasti neďaleko Moskvy. Teraz sa to zdá byť isté: Dron bol vypálený z Ukrajiny s úmyslom zabiť Vladimira Putina. Ruský prezident mal navštíviť priemyselný park. V tom období tam smeroval aj ukrajinský dron, ale do cieľa nedoletel a zrútil sa.

Vladimir Putin možno prežil údajný atentát, no stále existujú úvahy o tom, čo by sa stalo v Rusku, keby Putin z čista jasna zomrel. Mohla by krajina získať nového prezidenta, ktorý vráti Rusku demokraciu a nezačne vojny? Názory znalcov považujú takýto mierový scenár za vysoko nepravdepodobný, píše „Bild“.

Všetci, ktorí sa v minulosti politicky postavili proti Vladimirovi Putinovi ako predstavitelia demokracie a umierneného kurzu, už dávno opustili Rusko alebo boli vyhnaní do exilu, uväznení či inak zlikvidovaní. V prípade Putinovej náhlej smrti by teda v Rusku neboli k dispozícii žiadne osoby, ktoré by načrtli nový kurz. Podľa „Bildu“ sa však črtá vojna o moc v Kremli, ktorú by mohli medzi sebou viesť Putinovi podobne zmýšľajúci ľudia.

Očakáva sa napríklad, že ľudia ako Jevgenij Prigožin alebo súčasný minister obrany Sergej Šojgu by zašli do extrémov, aby zdedili moc po Putinovi – v prípade potreby s využitím svojich súkromných armád, čo by mohlo v Rusku vyvolať občiansku vojnu. Okrem vymenovania nástupcu Putina je ako konečný bod takéhoto konfliktu predstaviteľný iba konečný rozpad Ruska. Je tiež možné, že jednotlivé časti Ruska, ako napríklad Čečenská republika ovládaná Ramzanom Kadyrovom, by sa mohli vyhlásiť za nezávislé štáty, čo by Rusko ešte viac rozdrobilo.