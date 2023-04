Hrôzostrašný prípad z Brna: Dvaja slabomyseľní muži znásilnili retardovanú ženu v kukuričnom poli

K znásilneniu prišlo predminulý rok v septembri, píše Blesk. Zástupca obžaloby uviedol, že obžalovaní si boli vedomí toho, že poškodená je mentálne retardovaná a nie je schopná klásť odpor. Podľa výsledkov znaleckého skúmania dnes žena pre prežitú traumu trpí úzkostnou poruchou. Má strach z ľudí a do spoločnosti i mimo nej nechodí bez doprovodu.

"Nie je pravda, že by sme ju ťahali, išla sama, naozaj, pán sudca," tvrdil jeden z aktérov. "Mali sme tak hodinu do finišu, keď tam prišla. Mala divné oči," opisoval situáciu s tým, že žena mala ponúknuť orálny sex. "Keď som odchádzal, volala na spoluobžalovaného, nech ide za ňou," dodal. Druhý z obžalovaných si mal všimnúť, že jeho kolega so ženou zmizli v poli. Po návrate sa mu mal zveriť, že došlo k orálnemu sexu. Spolupáchateľ na to odišiel za ženou do poľa, kde sa situácia zopakovala. "Nijak som sa jej nedotýkal," tvrdil obžalovaný.

Znalci stáli pred rozhodnutím, či obžalovaní vedeli, čoho sa dopúšťali. "Nie je potrebné byť vybavený vysokým intelektom, aby človek poznal, či dané sexuálne správanie je vhodné alebo nie. Ich intelektové schopnosti dostačovali na to, aby vedeli, že situácia nie je adekvátna," podotkol privolaný znalec. Znalkyňa z odboru psychiatrie však tvrdila niečo iné. "Vzhľadom k svojmu intelektu to obžalovaný nemohol pochopiť," povedala. Súd pojednávania odročil na ďalší termín, obžalovaným hrozí až 12 rokov za mrežami.