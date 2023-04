Ďalší útok: Medveď napadol muža na prechádzke so psom

ĽUBĽANA - Muža napadol v stredu v Slovinsku pri prechádzke so psom medveď. Incident sa stal ráno v dedine asi 20 kilometrov južne od Ľubľany. Muž vyviazol s ľahkými zraneniami, medveď sa po útoku stiahol do lesa, informovali slovinské médiá s odvolaním sa na správu obce Škofljica.

57-ročného muža, ktorý sa so psom a ďalšou osobou prechádzal v lese, pohrýzol do nohy. Jeho zranenia by nemali byť život ohrozujúce, informoval spravodajský portál 24ur.com. Obec Škofljica vyzvala obyvateľov k opatrnosti pri pobyte v prírode.

Incident v lese, nie v meste

Zodpovedné ministerstvo pre prírodné zdroje podľa 24ur.com oznámilo, že po prerokovaní s políciou, lesným úradom a poľovníckym klubom nebude navrhovaný zásahový odstrel, čo je aj v súlade s doterajšou praxou. „K incidentu došlo v lese a nie v blízkosti mesta. Taktiež prenasledovanie nezraneného medveďa by bolo riskantné,“ uviedlo ministerstvo.

Medzitým sa v médiách objavujú špekulácie, že medveď by mohol byť tým istým zvieraťom, ktoré sa zranilo, keď ho v oblasti nedávno zrazilo auto. Na ceste medzi Škofljicou a Turjakom boli minulý týždeň dva prípady zrážky áut s medveďmi. V jednom prípade medveď uhynul, v druhom prežil a utiekol do lesa. Pátranie po zranenom medveďovi nebolo začaté, preto boli úrady kritizované.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Populácia medveďov by sa mala znížiť

Podľa tlačovej agentúry STA došlo v oblasti okolo Škofljice k útokom medveďov už v minulosti. V tej istej oblasti zaútočila v roku 2019 dvakrát medvedica s dvoma mláďatami. V priemere sa v susednej krajine vyskytnú až dva útoky medveďa ročne, s výnimkou za posledných 20 rokov v roku 2019, kedy boli zaznamenané tri útoky medveďa. Väčšina útokov sa skončila ľahkými zraneniami, uviedla STA.

Útok medveďa prichádza v čase, keď je slovinská verejnosť rozdelená v súvislosti s nedávnym rozhodnutím ministerstva povoliť tento rok zastreliť 230 medveďov hnedých. Úrady chcú v najbližších rokoch znížiť populáciu medveďov zo súčasných 1100 na približne 800, aby sa vyhli konfliktom s ľuďmi. Väčšina medveďov má byť zastrelená v južnej časti krajiny. V minulom roku bolo zabitých celkovo 234 medveďov hnedých.