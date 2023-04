Neuveriteľný prípad: Vodička (46) stratila nervy, TAKÝMTO spôsobom sa chcela vyhnúť kolóne

archívne video

Kolóny na diaľnici sú asi najhoršia vec, ktorá nás môže stretnúť na cestách. Vtedy treba len čakať, posúvať sa slimačím tempom a modliť sa, aby to už konečne skončilo. Takto rozhodne neuvažovala istá stará dáma, ktorá uviazla na diaľnici A12 pri Colchesteri.

To, čo nasledovalo, sa podarilo zachytiť na videu. Vodič kamiónu Anthony Foulkes sa nachádzal len jedno auto za ňou, takže mal dokonalý prehľad o celej situácii. Dáma vo veku 46 rokov, meno nebolo uvedené, začala manipulovať s kuželmi, aby tak získala prechod do neďalekého diaľničného pruhu. Malo to však háčik. Autá sa v ňom pohybovali konštantnou rýchlosťou a navyše opačným smerom.

Komická situácia

Staršiu pani to však neodradilo. Posunula kužele v oboch líniách a chcela prejsť svojím zeleným Fordom Fiesta na diaľnicu. Našťastie však pribehol cestár a okamžite jej vysvetlil, aby sa vrátila naspäť. Dovtedy stál pri jej aute, kým sa nevrátila do správneho pruhu. Potom dal kužele do pôvodnej polohy a skontroloval ich. Dámu mohlo aj poraziť, no touto trápnou situáciou nič nezískala.

Anthony sa k videu vyjadril, že žena v takomto veku by nemala robiť podobné bláznovstvá. "Keby to bol 20-ročný chalan, pochopil by som to. Očividne bola príliš frustrovaná tým, že musí čakať v kolóne spolu s ostatnými. V ten deň to bolo ale nadlho. Stáli sme asi hodinu, kým po dopravnej nehode opäť otvorili diaľnicu," vyjadril sa. Dopravná nehoda na diaľnici A12 sa stala v čase, keď na danom úseku pracovali aj cestári. Bežné zdržanie sa teda ešte predĺžilo.