Do Budapešti pricestoval šéf bieloruskej diplomacie

Galéria fotiek (1) Péter Szijjartó

Zdroj: Facebook/Szijjártó Péter

BUDAPEŠŤ - Do Budapešti pricestoval v utorok minister zahraničných vecí Bieloruska Sergej Alejnik, ktorý rokoval so šéfom maďarského agrárneho rezortu Istvánom Nagyom. V stredu sa stretne s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktorý sa vracia z návštevy Moskvy. Uviedol to v stredu server 444.hu s odvolaním sa na bieloruskú agentúru BelTA.