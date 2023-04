Svet prišiel o vodcovskú osobnosť! Zomrel posledný žalobca, ktorý hľadal spravodlivosť pre obete genocídy

Ferencz zomrel v piatok 7. apríla v Boynton Beach na Floride, spresnil profesor práv John Barrett, ktorý prevádzkuje blog o Norimberskom procese. Správu o jeho smrti potvrdilo aj Americké múzeum pamiatky holokaustu vo Washingtone. "Svet dnes prišiel o lídra v boji za spravodlivosť pre obete genocídy a s ňou spojených zločinov," uviedlo múzeum na sociálnej sieti Twitter.

Ben Ferencz sa narodil v roku 1920 v Transylvánii. Spolu so svojou rodinou ešte ako veľmi mladý chlapec emigroval do New Yorku pred zúriacim antisemitizmom. Po absolvovaní práva na Harvardskej univerzite sa pridal do americkej armády, v radoch ktorej sa počas druhej svetovej vojny zúčastnil na vylodení v Normandii. Vďaka svojmu právnickému zázemiu sa stal vyšetrovateľom nacistických vojnových zločinov voči americkým vojakom. Po správach amerických tajných služieb, podľa ktorých sa vojaci stretávali s veľkými skupinami vyhladovaných ľudí v nacistických táboroch strážených dozorcami SS, začal Ferencz takéto tábory navštevovať.

Ako prvý prišiel do táborov Ohrdruf a Buchenwald na území Nemecka. V týchto a neskôr i v ďalších táboroch sa stretával s hrôzami, ktoré neskôr opísal vo svojich pamätiach, píše AP. "Koncentračný tábor Buchenwald bol posviackou neopísateľných hrôz," napísal. "Niet pochýb o tom, že som bol nezmazateľne traumatizovaný svojimi zážitkami ako vyšetrovateľ vojnových zločinov v nacistických vyhladzovacích centrách. Stále sa snažím nerozprávať podrobnostiach a nemyslieť na ne," dodal.

Na konci vojny bol Ben Ferencz vyslaný do horského útočiska nacistického vodcu Adolfa Hitlera v bavorských Alpách; vrátil sa však odtiaľ s prázdnymi rukami. Po vojne sa vrátil do New Yorku, aby začal vykonávať právnickú prax. Onedlho bol však vďaka svojim skúsenostiam vyšetrovateľa vojnových zločinov najatý, aby pomáhal stíhať nacistov v Norimberskom procese. Vo veku 27 rokov sa bez predchádzajúcich skúseností Ferencz stal hlavným žalobcom v procese z roku 1947 proti 22 bývalým nacistickým veliteľom obvineným z vraždy vyše jedného milióna Židov, Rómov a ďalších "nepriateľov" Tretej ríše vo východnej Európe. Všetci obžalovaní boli usvedčení a viac než desať z nich bolo popravených obesením napriek tomu, že Ferencz o trest smrti nepožiadal.

Pomáhal preživším

Po skončení norimberských procesov sa ďalej zameriaval na pomoc ľuďom, ktorí prežili holokaust, pri opätovnom získaní ich majetku, domovov, podnikov, umeleckých diel, zvitkov Tóry a ďalších náboženských predmetov, ktoré boli skonfiškované nacistami. Neskôr pomáhal aj pri rokovaniach, ktoré viedli k odškodneniu obetí nacistov.

V neskoršom období sa Ferencz zasadzoval za vytvorenie medzinárodného súdu, ktorý by mohol stíhať akýchkoľvek vládnych predstaviteľov za vojnové zločiny. Tieto ciele sa naplnili v roku 2002 založením Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu, hoci jeho účinnosť bola obmedzená neúčasťou niektorých krajín vrátane USA. Ferenczova manželka Gertrude, s ktorou mal syna a tri dcéry, zomrela v roku 2019, dodáva AP.