VIDEO hádky vo vlaku pobúrilo ľudí: Žena nechcela uvoľniť zaplatené miesto, spolucestujúci ju podporovali

BRUSEL - Cestujúci vo vlaku získal pochvalu od širokej verejnosti za slušné správanie. Jeho prosba smerovala k žene, ktorá mu obsadila jeho rezervované a zaplatené miesto. Žena najskôr odmietla, no potom čo muž naďalej trval na svojom, postavila sa a urazene odkráčala.

Slovnú výmenu zverejnil cestujúci aj na svojej sociálnej sieti. Mnohí komentujúci boli pobúrení najmä reakciou ostatných cestujúcich. Tí sa totižto nielenže muža nezastali, dokonca naliehali na to, aby ženu nechal sedieť na jeho mieste.

Krátke video sa začína prosbou, s ktorou muž vyzýva ženu, aby sa presunula, nakoľko miesto je jeho a vopred si ho rezervoval. Žena sa najprv zdráhala pohnúť a opýtala sa ho, či si nemôže sadnúť inde. Muž jej na otázku odpovedal zdvorilo, že to „bude ťažké“. Vo vlaku sa jej však zastali ďalšie dve cestujúce, ktoré nechápali mužovu tvrdohlavosť a skúsili to naňho s vetou, „Ale no, vieš“... Na čo muž neváhal a odpovedal „Ale vieš, upokoj sa...“.

Video zaznamenalo od zverejnenia neuveriteľných 7,8 milióna videní a komentujúci sa priznali, že by to nezvládli takým pokojným spôsobom, akým to zvládol muž. Iní komentujúci sa priznali, že ak sú pravidlá jasne stanovené a muž si za svoje miesto zaplatil, neexistuje dôvod na nevyhovenie jeho žiadosti, obzvlášť ak ju vyslovil s prosbou.