Príšerný prípad nezodpovednej babky: Mala postrážiť dve deti! To, čo sa stalo potom, náhaňa hrôzu

Kaila Nixová nechala svojho 16-mesačného syna Ezru povarovať matke Tracey Nixovej (65) tri dni pred Vianocami 2021. V tom čase bola tehotná s dcérou Uriel. Keď dostala telefonát, že niečo nie je so synčekom v poriadku, ponáhľala sa k matkinmu domu. Cestou spôsobila nehodu, no šialený strach o syna ju hnal ďalej. Opustila auto a bežala po svojich.

Keď dobehla k maminmu domu, dozvedela sa, že stará pani driemala na pohovke, zatiaľ čo malý Ezra išiel bez dozoru k bazénu. Keď sa zobudila, zavolala na pomoc manžela. Chlapčeka však našli bez života na dne bazéna. Privolaní záchranári boli bezradní. Incident polícia klasifikovala ako nehodu.

Napriek strašnej tragédii, o necelý rok, 1. novembra 2022, Kaila dovolila matke strážiť jej vtedy sedemmesačnú dcérku Uriel. Dbala na to, aby nebola sama a spoliehala sa na priateľov, s ktorými bola na večeri. Po nej však babička naložila malú Uriel do auta a, i keď to znie neuveriteľne, zabudla ju vo svojom SUV. Podľa New York Post zaparkovala, išla dovnútra, rozprávala sa so svojím psom a hrala na klavíri. Vonku bolo okolo 30 stupňov Celzia. Dievčatko v aute zomrelo v agónii z horúčavy.

"Boli sme znepokojení, ale milovala som svoju mamu a som dcéra, ktorá nejakým spôsobom chcela svoju mamu vo svojom živote a v tej chvíli som si myslela, že jej môžem veriť a dať jej druhú šancu," povedala Kaila Nixová.

Podľa právnika môže žene hroziť trest odňatia slobody na 12 až 30 rokov, ak ju uznajú vinnou z prečinu usmrtenia vnučky.