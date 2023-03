Ruská bezpečnostná služba zadržala novinára denníka Wall Street Journal: Kremeľ zároveň varoval USA pred odvetnými krokmi voči ruským médiám

Novinár Evan Gershkovich bol zatknutý v meste Jekaterinburg počas toho, ako sa údajne snažil získať prístup k utajovaným informáciám. FSB tvrdí, že išlo o informácie jedného zo subjektov ruského zbrojárskeho priemyslu.

In #Yekaterinburg, The Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich disappeared, local media reports.



The journalist went to the city to write an article about the recruitment of local residents in the #Wagner PMC. pic.twitter.com/uG43rnJ2If — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023

Wall Street Journal vyjadril znepokojenie zo zatknutia svojho redaktora v Rusku

Americký denník The Wall Street Journal vyjadril vo štvrtok "hlboké znepokojenie" v súvislosti so zadržaním svojho novinára Evana Gershkovicha ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) za údajnú špionážnu činnosť v prospech USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Breaking News: The Russian authorities said they had detained Evan Gershkovich, an American reporter for The Wall Street Journal, accusing him of espionage. https://t.co/pSyxMQHGYP — The New York Times (@nytimes) March 30, 2023

"The Wall Street Journal je hlboko znepokojený ohľadne bezpečnosti pána Gershkovicha," uviedol denník vo vyhlásení. Noviny "dôrazne popierajú“ obvinenia FSB a žiadajú okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považujú za "dôveryhodného a lojálneho".Novinára zatkli v meste Jekaterinburg, kde sa údajne snažil získať utajované informácie o podniku ruského vojensko-priemyselného komplexu.

Kremeľ po zadržaní novinára varoval USA pred odvetnými krokmi voči ruským médiám

Kremeľ vo štvrtok varoval Spojené štáty pred odvetnými opatreniami voči ruským médiám po zadržaní novinára amerického denníka The Wall Street Journal pre podozrenie z údajnej špionážnej činnosti v prospech USA."Dúfame, že sa to nestane, nemalo by sa to stať. Opakujem: nejde o podozrenie, ale o to, že bol prichytený pri čine," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že novinári, ktorí vykonávajú "normálnu činnosť" a majú platnú akreditáciu, budú môcť pokračovať v práci. "Tu nebudú žiadne problémy," konštatoval Peskov.

K zadržaniu amerického novinára sa vyjadrila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. "Žiaľ, toto nie je prvý prípad, keď cudzinci v našej krajine využijú štatút 'zahraničného spravodajcu', novinárske vízum a akreditáciu na zakrývanie aktivít, ktoré nie sú žurnalistikou. Nie je to prvý západniar, ktorého prichytili pri čine," povedala Zacharovová.

Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ — The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023

Ak bude Gershkovich usvedčený, môže mu v Rusku hroziť trest odňatia slobody až na 20 rokov

Francúzsko vyjadrilo znepokojenie nad zadržaním amerického novinára v Rusku

Francúzsko vo štvrtok vyjadrilo znepokojenie nad zadržaním amerického novinára pracujúceho pre denník The Wall Street Journal v Rusku pre podozrenia z údajnej špionážnej činnosti v prospech USA. Informuje agentúra AFP. "Sme mimoriadne znepokojení a pri tejto príležitosti odsudzujeme represívny prístup" Ruska k ruským i zahraničným médiám, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová. Zadržaný novinár Evan Gershkovich, ktorý plynule hovorí po rusky, v minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.

Je priskoro na diskusiu o výmene zadržaného amerického novinára, tvrdí Sergej Riabkov

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vo štvrtok vyhlásil, že otázka možnej výmeny novinára amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) zadržaného v Rusku pre podozrenie zo špionáže by sa teraz nemala otvárať. Informuje agentúra AFP. Podľa ruských agentúr Riabkov objasnil, že predchádzajúce výmeny medzi Ruskom a USA sa týkali osôb, "ktoré si už odpykávali trest". Americkým novinárom zadržaným v Rusku pre podozrenie zo špionáže je spravodajca denníka WSJ Evan Gershkovich. Zadržali ho agenti Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Jekaterinburgu.

Zadržaný americký novinár zostáva vo vyšetrovacej väzbe

Moskovský súd vo štvrtok rozhodol o dvojmesačnej vyšetrovacej väzbe pre amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorého zadržali pre podozrenia zo špionáže v prospech USA. Reportér denníka Wall Street Journal (WSJ) bol uväznený "na obdobie jedného mesiaca 29 dní, teda do 29. mája 2023," uviedol vo vyhlásení Lefortovský okresný súd. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP. Gershkovich pracuje pre moskovskú pobočku WSJ a ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ho zadržala v Jekaterinburgu.

Údajne sa tam snažil získať utajované informácie o podniku vojensko-priemyselného komplexu. Samotný americký denník vo štvrtok "dôrazne poprel" obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považuje za "dôveryhodného a lojálneho". WSJ zároveň vyjadril v súvislosti s bezpečnosťou Gershkovicha "hlboké znepokojenie". Ak bude usvedčený z trestného činu špionáže, hrozí mu až 20 ročné väzenie. Skupiny za slobodu médií a novinári, z ktorých mnohí reportéra osobne poznajú, sa zaručujú za jeho nevinu.

Som "šokovaný strašnými správami o absurdnom obvinení Ruska zo špionáže proti Evanovi Gershkovichovi, vynikajúcemu reportérovi a priateľovi," napísal na Twitteri Max Seddon, šéf moskovskej kancelárie Financial Times. Obvinenia označila za "absurdné" aj Francesca Ebel, korešpondentka denníka Washington's Post pre Rusko. Gershkovich má 31 rokov a plynule hovorí po rusky. V minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.